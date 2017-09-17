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Базаревич: баскетбол непопулярен в РФ, но игра сборной на ЧЕ может это исправить

Спорт
17 сентября, 20:07 UTC+3 СТАМБУЛ /Турция/ 17, сентября. /ТАСС

Российская команда заняла четвертое место на чемпионате Европы 2017 года

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Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич

Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич

© Михаил Александров/ТАСС

СТАМБУЛ /Турция/, 17 сентября. /ТАСС/. Баскетбол является непопулярной игрой в России, но выступление национальной команды на чемпионате Европы может исправить эту ситуацию. Об этом журналистам заявил главный тренер сборной России Сергей Базаревич.

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Российская команда заняла четвертое место на чемпионате Европы 2017 года, в матче за бронзовые медали уступив испанцам (85:93).

"Баскетбол - непопулярная игра в стране. Девять российских команд играет в чемпионате Единой лиги ВТБ. И мы выбираем команду из 50 игроков - это странно. Поэтому от игры сборной зависит очень многое. Надеюсь, что мы дали какой-то толчок [развитию баскетбола в России]", - сказал Базаревич.

Нынешнее выступление на Евробаскете стало для российской команды лучшим за последние шесть лет. В 2011 году сборная России завоевала бронзу чемпионата Европы, а в 2013 и 2015 годах не смогла выйти в плей-офф.

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