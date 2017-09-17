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Чемпион России по дзюдо Воробьев готов к третьему олимпийскому циклу в карьере

Спорт
17 сентября, 20:22 UTC+3 НАЛЬЧИК /Корр. ТАСС, Вероника Советова

В финале турнира Воробьев, представляющий Уральский федеральный округ, выиграл у чеченского борца Абаса Азизова

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НАЛЬЧИК, 17 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Двукратный чемпион России по дзюдо в весе до 81 кг Иван Воробьев готов к третьему олимпийскому циклу в карьере, несмотря на высочайшую конкуренцию в своей весовой категории в стране. Об этом Воробьев рассказал ТАСС после победы на чемпионате страны, проходящем в Нальчике.

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В финале турнира Воробьев, представляющий Уральский федеральный округ, выиграл у чеченского борца Абаса Азизова. Бронза - у Мурата Хабачирова и Магомеда Абдулкадирова.

"Это моя вторая медаль чемпионата России, первая была в 2010 году, но я всегда был в тренировочном процессе, планомерно работал, - рассказал Воробьев. - Мне хватит настроя и энтузиазма на третий олимпийский цикл, главное, чтобы травмы не подвели. Я понимаю, что у нас самая конкурентная весовая категория, в которой есть и олимпийский чемпион Хасан Халмузраев, и призеры и чемпионы Европы и мира, поставь 3-4 человека на старт, и будут медали. Но мы не ищем легких путей".

Второе золото национального чемпионата Воробьеву далось непросто. "С одной стороны, на чемпионатах России всегда много молодых и неизвестных соперников, с другой - против тебя борются люди, с которыми ты по 300 дней в году в одном зале борешься. Простых схваток здесь для меня не было", - отметил дзюдоист.

Чемпионат России в Нальчике завершится 19 сентября командным турниром.

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