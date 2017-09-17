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Кириленко: РФБ хотела бы, чтобы Базаревич продолжил тренировать сборную России

Спорт
17 сентября, 20:46 UTC+3 СТАМБУЛ /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

Российская команда под руководством 52-летнего специалиста заняла четвертое место на чемпионате Европы 2017 года

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Глава РФБ Андрей Кириленко (в центре)

Глава РФБ Андрей Кириленко (в центре)

© Михаил Александров/ТАСС

СТАМБУЛ /Турция/, 17 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская федерация баскетбола (РФБ) хотела бы продолжить сотрудничество с главным тренером сборной России Сергеем Базаревичем. Об этом ТАСС заявил президент РФБ Андрей Кириленко.

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Российская команда под руководством 52-летнего специалиста заняла четвертое место на чемпионате Европы 2017 года. Контракт Базаревича с РФБ рассчитан до завершения турнира. Ранее тренер заявил ТАСС, что еще не знает, останется ли на посту главного тренера сборной России.

"У Базаревича был контракт до конца чемпионата. Сейчас вернемся в Москву и будем решать, что дальше. Я не знаю, какие у него планы. Это был очень удачный турнир и Сергей Валерьянович показал всей Европе, что умеет создавать отличную команду", - сказал Кириленко.

"Я могу понять его сейчас, после завершения турнира наступает опустошение. Ему нужно время, чтобы проанализировать все и собраться с мыслями. К тому же он должен зарабатывать деньги, а с точки зрения финансов мы не можем конкурировать с клубами. Но, конечно, мы хотим, чтобы тренером сборной остался Базаревич", - отметил глава РФБ.

Сергей Базаревич возглавил сборную России в 2016 году.

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