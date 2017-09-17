Бойд: ХК "Динамо" добьется успеха в выездной серии, если будет играть агрессивнее

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МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Московский хоккейный клуб "Динамо" удачно проведет ближайшую выездную серию, если будет действовать более агрессивно. Такое мнение журналистам высказал форвард бело-голубых Дастин Бойд.
"Динамо" проведет выездные матчи против новосибирской "Сибири", астанинского "Барыса", омского "Авангарда" и ханты-мансийской"Югры".
"На предстоит выездная серия против четырех тяжелых команд. Нужно сыграть эти матчи более агрессивно, чтобы суметь добиться положительного результата. Если будем больше бросать и плотнее играть на пятаке, то сможем побеждать", - отметил форвард.
В воскресенье "Динамо" уступило екатеринбургскому "Автомобилисту" со счетом 0:1 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. "Неприятный результат. Мы не смогли реализовать наши моменты, обидное поражение. Пытались найти способ пробить вратаря соперника, но он был слишком хорош сегодня", - сказал Бойд.
Также мнением о матче поделился другой нападающий "Динамо" Сакари Салминен, для которого эта игра стала первой за клуб. "Думаю, что у нас был шанс на победу, но для того, чтобы выигрывать, надо забивать. Разочарован тем, что мы сегодня проиграли, будем готовиться к следующей игре", - сказал хоккеист.
В следующем матче 21 сентября "Динамо" сыграет в гостях с "Сибирью". "Автомобилист" 22 сентября примет "Сочи".