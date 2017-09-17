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Лихачев назвал мегадостижением победу сборной России по пляжному футболу в Евролиге

Спорт
17 сентября, 21:11 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

В воскресенье российская команда стала победителем турнира, обыграв в финале сборную Португалии со счетом 3:1

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Тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев

Тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев

© Михаил Лихачев/rfs.ru

МОСКВА, 17 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Сборная России по пляжному футболу, ставшая победителем Евролиги в пятый раз в истории, добилась мегадостижения. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер национальной команды Михаил Лихачев.

В воскресенье российская команда стала победителем Евролиги, обыграв в финале сборную Португалии со счетом 3:1. Турнир проходил в итальянской Террачине.

"Это огромная победа для всего российского футбола и большой праздник для поклонников нашей игры. Я очень горд за нашу команду, мы сумели показать очень качественный футбол и абсолютно заслуженно выиграли этот титул. Пятый раз мы становимся победителями Евролиги, это мегадостижение. Сегодняшняя победа особенно приятна, потому что имелись определенные сложности при подготовке к турниру, тем не менее, нам удалось с этим справиться и сыграть просто фантастически", - сказал Лихачев.

По причине травм турнир пропустили основные игроки сборной России - Дмитрий Шишин и Алексей Макаров. "Нашли внутренние резервы за счет ребят, которые пока не так много матчей сыграли за сборную. Они большие молодцы, что сумели справиться и с ответственностью, и с волнением, сыграв так, что кубок едет в Россию", - отметил собеседник ТАСС.

Сборная России сравнялась по количеству побед в Евролиге с испанцами и португальцами.

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