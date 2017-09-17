Встреча Рублева и Балаша в рамках матча Кубка Дэвиса отменена

ТАСС, 17 сентября. Пятая игра в рамках матча плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса между россиянином Андреем Рублевым и венгром Аттилой Балашем, которая должна была состояться в воскресенье в Будапеште, отменена.

После поражения Карена Хачанова от Мартона Фучовича сборная России потеряла шансы сохранить место в Мировой группе Кубка Дэвиса. Общий счет противостояния стал 3-1 в пользу венгров.

В предыдущих встречах Рублев проиграл Фучовичу, Хачанов был сильнее Балаша, а Константин Кравчук и Даниил Медведев уступили Балашу и Фучовичу в парном матче. В следующем сезоне россияне будут выступать в европейско-африканской группе.

В Мировой группе выступают 16 команд, проигравшие в 1/8 финала сборные вынуждены проводить матчи за сохранение места в элите. В феврале сборная России уступила команде Сербии со счетом 1-4, получив в соперники по стыковым матчам одного из победителей турнира в европейско- африканской группе - сборную Венгрии.