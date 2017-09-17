Блатт: сборная России показала хороший баскетбол на ЧЕ, командой можно гордиться

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СТАМБУЛ /Турция/, 17 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Сборная России по баскетболу показала хорошую игру на чемпионате Европы и может гордиться четвертым местом. Об этом ТАСС заявил бывший главный тренер российской команды Дэвид Блатт.
В воскресенье российские баскетболисты в матче за бронзовые медали турнира уступили испанцам со счетом 85:93.
"Четвертое место - это хороший результат, но главное, что команда играла действительно хорошо, баскетболисты отдавали все силы на паркете, - сказал Блатт. - Перед турниром мало кто ожидал от сборной России большого выступления. Конечно, всегда хочется большего, но ведь лучшего результата сборная не показывала с 2012 года. Такой командой можно гордиться".
Нынешнее выступление на Евробаскете стало для российской команды лучшим за последние шесть лет. В 2011 году сборная России завоевала бронзу чемпионата Европы, а в 2013 и 2015 годах не смогла выйти в плей-офф.
В 2012 году сборная России завоевала бронзовые медали Олимпийских игр в Лондоне.