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Блатт: сборная России показала хороший баскетбол на ЧЕ, командой можно гордиться

Спорт
17 сентября, 22:10 UTC+3 СТАМБУЛ /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

Нынешнее выступление на Евробаскете стало для российской команды лучшим за последние шесть лет

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Дэвид Блатт

Дэвид Блатт

© AP/John Raoux, архив

СТАМБУЛ /Турция/, 17 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Сборная России по баскетболу показала хорошую игру на чемпионате Европы и может гордиться четвертым местом. Об этом ТАСС заявил бывший главный тренер российской команды Дэвид Блатт.

В воскресенье российские баскетболисты в матче за бронзовые медали турнира уступили испанцам со счетом 85:93.

"Четвертое место - это хороший результат, но главное, что команда играла действительно хорошо, баскетболисты отдавали все силы на паркете, - сказал Блатт. - Перед турниром мало кто ожидал от сборной России большого выступления. Конечно, всегда хочется большего, но ведь лучшего результата сборная не показывала с 2012 года. Такой командой можно гордиться".

Нынешнее выступление на Евробаскете стало для российской команды лучшим за последние шесть лет. В 2011 году сборная России завоевала бронзу чемпионата Европы, а в 2013 и 2015 годах не смогла выйти в плей-офф.

В 2012 году сборная России завоевала бронзовые медали Олимпийских игр в Лондоне.

 

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