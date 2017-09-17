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На отлично: сборная России по пляжному футболу стала пятикратным чемпионом Евролиги

Спорт
17 сентября, 22:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, сентября. /ТАСС

В решающем матче турнира россияне победили португальцев со счетом 3:1

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Игроки сборной России празднуют победу

Игроки сборной России празднуют победу

©  Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Сборная России по пляжному футболу обыграла команду Португалии в финале Евролиги 2017 года и в пятый раз в своей истории стала обладателем трофея (2009, 2011, 2013, 2014, 2017), сравнявшись по этому показателю со сборными Испании и Португалии.

Перед стартом Евролиги команда России столкнулась с серьезными кадровыми проблемами - из-за травм, полученных в розыгрыше Кубка страны, турнир в итальянской Террачине вынуждены были пропустить лидеры сборной, двукратные чемпионы мира Дмитрий Шишин и Алексей Макаров.

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"Нашли внутренние резервы за счет ребят, которые пока не так много матчей сыграли за сборную. Они большие молодцы, что сумели справиться и с ответственностью, и с волнением, и сыграли так, что кубок едет в Россию", - сказал в беседе с ТАСС главный тренер национальной команды Михаил Лихачев.

Несмотря на сложности в подготовке и кадровые проблемы, сборная России, попавшая в Суперфинале Евролиги в группу 2, сумела одержать три победы из трех - над белорусами (4:1), украинцами (4:3) и итальянцами (4:2). В финале подопечных Лихачева ждала сборная Португалии, также без поражений отыгравшая в группе 1, для которой участие в решающем матче Евролиги стало третьим подряд. В финале сборная России выиграла у португальцев за счет голов Юрия Крашенинникова и Артура Папортного, оформившего дубль; ответный гол португальцев на счету Джордана Сантоса.

Папоротный, ставший автором четырех мячей на турнире, в итоге был признан самым ценным игроком турнира. Его партнер по команде вратарь Максим Чужков получил приз лучшему вратарю турнира. "Отлично сыграл Чужков, он провел великолепный сезон, очень рад за него. Стабильную игру показал Папортный, забивший очень важные голы на турнире", - рассказал в беседе с ТАСС двукратный чемпион мира в составе сборной России Егор Шайков.

"Мегадостижение"

Победа в Евролиге очень важна для обновленной сборной России, которая пережила болезненную смену поколений. Временный кризис привел к тому, что отечественные футболисты, являющиеся двукратными чемпионами мира (2011, 2013), пропустили последнее мировое первенство 2017 года, победителями которого в итоге стали бразильцы.

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По словам вице-президента Российского футбольного союза (РФС), главы комитета пляжного футбола организации Сергея Анохина, за победой в Евролиге от сборной России последует попытка вернуть звание лучшей команды мира. "Я хотел бы поблагодарить тренерский штаб и ребят за самоотдачу и за веру в победу. Наша "красная машина" никуда не пропала, она не сломана, ее чуть починили и перенастроили на другой уровень, и она опять победила в Европе. Следующим шагом нашей сборной станет возвращение господства в мире. Это будет, конечно, сложно сделать, но виден потенциал, есть конкуренция в составе", - заявил он.

Анохин добавил, что показанный результат говорит о потенциале развития пляжного футбола в России. "Тенденция развития этого вида спорта налицо, дальше будет только лучше", - сказал он.

Как отметил Лихачев, российская команда завоевала титул закономерно и за счет фантастической игры: "Это огромная победа для всего российского футбола и большой праздник для поклонников нашей игры. Я очень горд за нашу команду, мы сумели показать очень качественный футбол и абсолютно заслуженно выиграли этот титул. Пятый раз мы становимся победителями Евролиги, это мегадостижение. Сегодняшняя победа особенно приятна, потому что имелись определенные сложности при подготовке к турниру, тем не менее, нам удалось с этим справиться и сыграть просто фантастически".

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