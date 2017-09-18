Тропический шторм "Мария" в Атлантике усилился до ураганаПроисшествия 18 сентября, 0:59
"Зенит" сыграет с "Уфой" в матче чемпионата России по футболуСпорт 18 сентября, 0:52
В Нью-Йорке открывается инициированный Трампом саммит по реформам в ООНМеждународная панорама 18 сентября, 0:49
Очередное падение: сборная России уступила венграм и покинула Мировую группу Кубка ДэвисаСпорт 18 сентября, 0:26
Медведев и Кузнецов стартуют на теннисном турнире в Санкт-ПетербургеСпорт 18 сентября, 0:23
Славная охота: сборная России вошла в четверку лучших команд Европы по баскетболуСпорт 18 сентября, 0:17
Путин в Ленинградской области посетит основной этап учений "Запад-2017"Армия и ОПК 18 сентября, 0:08
Словенец Горан Драгич признан самым ценным игроком ЕвробаскетаСпорт 17 сентября, 23:49
Россиянин Алексей Швед вошел в символическую сборную ЕвробаскетаСпорт 17 сентября, 23:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 18 сентября. Официальная церемония закрытия Всероссийских юношеских игр боевых искусств состоялась в Анапе. Об этом сообщает пресс-служба Российского союза боевых искусств (РСБИ).
В церемонии приняли участие спортсмены, тренеры, руководители федераций и региональных филиалов РСБИ, а также исполнительный директор организации Рамиль Габбасов.
Х Всероссийские юношеские игры боевых искусств стартовали 4 сентября. На соревнованиях было разыграно более 700 комплектов наград в 21 виде спорта: рукопашный бой, вьет-во-дао, сито-рю, сумо, тайский бокс, капоэйра, тхэквондо (ИТФ), тхэквондо (ВТФ), кендо, джиу-джитсу, кикбоксинг, айкидо, ушу, спортивная борьба, мас-рестлинг, самбо, борьба на поясах, комплексное единоборство, карате, армейский рукопашный бой, киокусинкай.