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Церемония закрытия Всероссийских юношеских игр боевых искусств состоялась в Анапе

Спорт
18 сентября, 0:09 UTC+3 ТАСС

На соревнованиях было разыграно более 700 комплектов наград в 21 виде боевых искусств

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ТАСС, 18 сентября. Официальная церемония закрытия Всероссийских юношеских игр боевых искусств состоялась в Анапе. Об этом сообщает пресс-служба Российского союза боевых искусств (РСБИ).

В церемонии приняли участие спортсмены, тренеры, руководители федераций и региональных филиалов РСБИ, а также исполнительный директор организации Рамиль Габбасов.

Х Всероссийские юношеские игры боевых искусств стартовали 4 сентября. На соревнованиях было разыграно более 700 комплектов наград в 21 виде спорта: рукопашный бой, вьет-во-дао, сито-рю, сумо, тайский бокс, капоэйра, тхэквондо (ИТФ), тхэквондо (ВТФ), кендо, джиу-джитсу, кикбоксинг, айкидо, ушу, спортивная борьба, мас-рестлинг, самбо, борьба на поясах, комплексное единоборство, карате, армейский рукопашный бой, киокусинкай.

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