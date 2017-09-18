Медведев и Кузнецов стартуют на теннисном турнире в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТП) стартует в понедельник в Санкт-Петербурге. В число фаворитов турнира в нынешнем году вошли француз Жо-Вильфрид Тсонга, испанец Роберто Баутиста-Агут и итальянец Фабио Фоньини.

Среди российских участников следует отметить опытного Михаила Южного, а также Даниила Медведева, Андрея Кузнецова и получившего "уайлд-кард" от организаторов Евгения Донского. Лидеры сборной России Карен Хачанов и Андрей Рублев в воскресенье закончили матч Кубка Дэвиса против венгров в Будапеште, и тренеры посчитали нецелесообразным их резкий переход с грунтового покрытия в закрытый зал, где пройдут матчи турнира в Санкт-Петербурге.

Имеют возможность пробиться в основную сетку турнира вышедшие в финал квалификации российские теннисисты Алексей Ватутин и Михаил Елгин.

Турнир в Санкт-Петербурге является вторым по значимости из числа проходящих на территории России и уступает лишь столичному "ВТБ Кубок Кремля". Соревнования в Петербурге носят статус "серии-250" Мирового тура АТП, уступая турнирам Большого шлема, серии Мастерс-1000 и серии-500.

В нынешнем году список фаворитов возглавили француз Тсонга и испанец Баутиста-Агут, которые входят в число 20 лучших теннисистов мира и освобождены от матчей первого круга. Третьей и четвертой "ракетками" турнира являются итальянец Фабио Фоньини (29-й в мировом рейтинге) и Адриан Маннарино из Франции (31).

Получили травмы и не выступят в городе на Неве Стэн Вавринка из Швейцарии и француз Гаэль Монфльс. Ряд возможных сильных участников получили приглашения на проходящий одновременно в Праге выставочный турнир с солидным призовым фондом имени Рода Лэйвера, где планируется выступление Рафаэля Надаля и Роджера Федерера.

Кузнецов сыграет с Троицки

Жеребьевка турнира состоялась в субботу. Даниил Медведев в первом круге сыграет с итальянцем Томасом Фаббиано, Андрей Кузнецов начнет турнир матчем против серба Виктора Троицки (7), а Евгений Тюрнев встретится с немцем Филиппом Кольшрайбером (5). Евгений Донской сыграет с португальцем Жоао Соузой, тогда как соперник Михаила Южного определится по итогам квалификационных матчей.

В рамках турнира пройдут также соревнования в парном разряде, где Донской и Южный уже в первом круге в 1/8 финала сыграют против Елгина и Александра Кудрявцева.

Турнир пройдет на "Сибур-Арене" в Санкт-Петербурге, призовой фонд составляет $1 млн.

Первый теннисный турнир в Санкт-Петербурге прошел в 1995 году и завершился победой Евгения Кафельникова. Затем дважды в городе на Неве побеждал Марат Сафин, в 2004 году - Михаил Южный. В прошлом году победителем в одиночном разряде стал Александр Зверев из Германии.

Женский турнир в Санкт-Петербурге состоялся в феврале и завершился победой Кристины Младенович из Франции.