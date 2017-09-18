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Американский гонщик Ньюгарден стал чемпионом IndyCar

Спорт
18 сентября, 4:11 UTC+3 ТАСС

Российский гонщик Михаил Алешин, пропустивший заключительные этапы сезона, занял 19-е место в итоговой таблице

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Джозеф Ньюгарден за рулем болида во время этапа серии IndyCar в Сономе

Джозеф Ньюгарден за рулем болида во время этапа серии IndyCar в Сономе

© AP Photo/Eric Risberg

ТАСС, 18 сентября. Американский пилот Джозеф Ньюгарден из команды Penske стал чемпионом знаменитой американской гоночной серии IndyCar в сезоне-2017. В воскресенье он финишировал вторым на заключительном этапе сезона, который прошел в Сономе (штат Калифорния).

Победил на 17-м этапе прошлогодний чемпион и партнер Ньюгардена по команде француз Симон Пажно, третьим к финишу приехал еще один пилот команды Penske австралиец Уилл Пауэр. Для Ньюгардена данная гонка стала 100-й в карьере.

В общем зачете 26-летний Ньюгарден, который впервые в карьере стал чемпионом IndyCar, набрал 642 очка. Вторым стал Пажно (629), третье место занял 37-летний новозеландец Скотт Диксон из команды Chip Ganassi Racing.

Российский гонщик Михаил Алешин из команды Schmidt Peterson занял 19-е место в итоговой таблице, набрав 237 очков. Ранее стало известно, что Алешин пропустит три заключительные этапа серии, чтобы сосредоточиться на работе над российским спортпрототипом BR1, который выйдет на свои первые тесты в ближайшее время. Автомобиль готовят к дебютному выступлению в чемпионате мира по гонкам на выносливость в 2018 году.

30-летний Алешин проводил в Indycar третий сезон. Лучшим его результатом является второе место, также он один раз выиграл квалификацию. В прошлом сезоне россиянин занял 15-е место в итоговой классификации.

 

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