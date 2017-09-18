Американский гонщик Ньюгарден стал чемпионом IndyCar

Джозеф Ньюгарден за рулем болида во время этапа серии IndyCar в Сономе © AP Photo/Eric Risberg

ТАСС, 18 сентября. Американский пилот Джозеф Ньюгарден из команды Penske стал чемпионом знаменитой американской гоночной серии IndyCar в сезоне-2017. В воскресенье он финишировал вторым на заключительном этапе сезона, который прошел в Сономе (штат Калифорния).

Победил на 17-м этапе прошлогодний чемпион и партнер Ньюгардена по команде француз Симон Пажно, третьим к финишу приехал еще один пилот команды Penske австралиец Уилл Пауэр. Для Ньюгардена данная гонка стала 100-й в карьере.

's from your 2017 #INDYCAR Champ! Congrats to @JosefNewgarden, @Team_Penske and @TeamChevy! #GoProGP pic.twitter.com/1tuM3TiXtI — IndyCar Series (@IndyCar) 18 сентября 2017 г.

В общем зачете 26-летний Ньюгарден, который впервые в карьере стал чемпионом IndyCar, набрал 642 очка. Вторым стал Пажно (629), третье место занял 37-летний новозеландец Скотт Диксон из команды Chip Ganassi Racing.

Российский гонщик Михаил Алешин из команды Schmidt Peterson занял 19-е место в итоговой таблице, набрав 237 очков. Ранее стало известно, что Алешин пропустит три заключительные этапа серии, чтобы сосредоточиться на работе над российским спортпрототипом BR1, который выйдет на свои первые тесты в ближайшее время. Автомобиль готовят к дебютному выступлению в чемпионате мира по гонкам на выносливость в 2018 году.

30-летний Алешин проводил в Indycar третий сезон. Лучшим его результатом является второе место, также он один раз выиграл квалификацию. В прошлом сезоне россиянин занял 15-е место в итоговой классификации.