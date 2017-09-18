Бразильский теннисист Клесар извинился за расистский жест в матче Кубка Дэвиса

ТАСС, 18 сентября. Бразилец Гильерме Клесар принес извинения за расистский жест, показанный им в адрес японца Юити Сугиты во время матча плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса по теннису между национальными сборными двух стран, который проходил в Токио. Слова спортсмена приводит британское издание Metro.

Встреча завершилась победой Сугиты со счетом 6:2, 7:5, 7:6 (7:5). Японская команда победила бразильцев с общим счетом 3-1. Во время игры Клеcар показал сопернику жест, изображающий разрез глаз, считающийся в Японии оскорбительным.

"В Японии нас очень хорошо приняли, и у меня отличные отношения с теннисистами из множества разных стран, - сказал Клеcар. - И хотя я не хотел никого оскорбить, понимаю, что этот жест не отражает уважение, энтузиазм, солидарность, эмоции и многие другие вещи, с которыми для нас связан теннис. Я хочу выразить сожаление и принести искренние извинения".

В Мировой группе выступают 16 команд, проигравшие в 1/8 финала сборные вынуждены проводить матчи за сохранение места в элите. По итогам противостояния сборная Бразилии покинула Мировую группу и со следующего сезона будет выступать в группе "Америка".