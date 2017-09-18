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Тарпищев не считает трагедией поражение россиян в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса

Спорт
18 сентября, 10:24 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

По мнению президента Федерации тенниса России, матч с венграми станет хорошим опытом для россиян

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Шамиль Тарпищев

Шамиль Тарпищев

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 18 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Поражение российских теннисистов от команды Венгрии в плей-офф за выход в Мировую группу Кубка Дэвиса нельзя назвать трагедией. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

Ранее сборная России в Будапеште уступила венграм со счетом 1-3 в матче плей-офф и вылетела из Мировой группы. В следующем сезоне команда будет выступать в европейско-африканской группе.

"Не считаю, что это трагедия. Для ребят это опыт, и лучше это сейчас произошло, чем это было бы в "высшей лиге". Поскольку то, что для них (российских теннисистов - прим. ТАСС) происходит, это информация для будущего. Драматизировать не надо, ребятам 19-20 лет, и через два года им можно замахиваться на победу в Кубке Дэвиса", - сказал Тарпищев.

Свой матч в Будапеште Мартину Фучковичу проиграл четвертьфиналист Открытого чемпионата США Андрей Рублев. "Венгры на неделю раньше после Америки были дома и сделали очень медленный корт, Рублев реально не адаптировался, поскольку дольше всех играл и позже всех прилетел - в этом главная проблема. Можно было рискнуть - поставить Рублева в пару, но тогда мы могли его "утопить". Он сыграл пять сетов и попал на самые плохие дни в плане акклиматизации после прилета", - подчеркнул Тарпищев.

В матчах подобного формата для успеха у сборной России должны присутствовать взаимозаменяемость и длинная скамейка, считает президент ФТР. "Из личных календарей не все могут вкатиться и быть в форме в конкретный период времени. К примеру, несколько выбыл Медведев, но я думаю, что из-за обилия турниров он просто не успел восстановиться. По большому счету, в данном матче не было сомнения, что надо было ставить Рублева и Хачанова, поскольку Медведев был на спаде", - сказал он.

Тарпищев не смог присутствовать на игре, потому что в это время находился как член Международного олимпийского комитета на сессии организации в Лиме, и функции капитана команды исполнял Игорь Куницын. "Я не считаю, что Куницын где-то ошибался, у него еще нет опыта в плане подсказок игрокам, но это с первого матча не приходит. Но подсказывать надо вовремя, это все приобретается с опытом", - отметил Тарпищев.

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