Сборная РФ по академической гребле в полном составе вылетела на ЧМ в США

МОСКВА, 18 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Сборная России в полном составе отправилась на чемпионат мира по академической гребле, который пройдет в США. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации гребного спорта России (ФГСР).

Мировое первенство состоится с 24 сентября по 2 октября в Сарасоте (штат Флорида). В состав национальной команды включены 38 спортсменов.

"Команда в полном составе вылетела из Москвы на чемпионат мира. Посадка и вылет прошли без происшествий, все нормально. Сборная летит с пересадкой в немецком Франкфурте-на-Майне", - сообщили в пресс-службе ФГСР.

Перед стартом чемпионата мира российские гребцы столкнулись с проблемами в получении американских виз. Данный процесс затянулся из-за приостановления выдачи неимиграционных виз гражданам РФ с 23 августа на территории России. Выдача виз возобновилась 1 сентября только в Москве, но делегация сборной России смогла пройти собеседование только через две недели после указанного срока.