Хоккеисты "Рязани" более чем на сутки задержались в аэропорту Шанхая

ТАСС, 18 сентября. Команда Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) "Рязань" из-за плохих погодных условий опоздала на рейс Шанхай - Москва и более чем на сутки задержалась в аэропорту китайского города после выездного матча турнира с командой "КРС Хейлунцзян". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Матч состоялся в субботу и завершился победой китайского клуба со счетом 4:3.

"В Азии до сих пор присутствует вероятность "нападения" тайфуна - в Китае были отменены несколько внутренних рейсов, - говорится в сообщении пресс-службы. - В том числе и Харбин - Шанхай, на котором должна была лететь делегация ХК "Рязань", возвращавшаяся с матча чемпионата ВХЛ против "КРС Хейлунцзян". Как следствие, команда опоздала на борт Шанхай - Москва. Поскольку на ближайшие рейсы все билеты были проданы, рязанские хоккеисты застряли в Шанхае более чем на сутки, часть команды все же удалось отправить в Россию с пересадкой, остальные заселились в местную гостиницу".

Отмечается, что команда смогла вылететь в Москву только 7:00 мск в понедельник.

В следующем матче "Рязань" на своей площадке 20 сентября примет ижевскую "Ижсталь". "КРС Хейлунцзян" 18 сентября на домашней арене сыграет с клубом "СКА-Нева".