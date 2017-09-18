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Хоккеисты "Рязани" более чем на сутки задержались в аэропорту Шанхая

Спорт
18 сентября, 11:28 UTC+3 ТАСС

Команда опоздала на самолет в Москву из-за отмены внутреннего рейса из Харбина в Шанхай

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Материал из 1 страницы
© EPA/MING DE

ТАСС, 18 сентября. Команда Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) "Рязань" из-за плохих погодных условий опоздала на рейс Шанхай - Москва и более чем на сутки задержалась в аэропорту китайского города после выездного матча турнира с командой "КРС Хейлунцзян". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Матч состоялся в субботу и завершился победой китайского клуба со счетом 4:3.

"В Азии до сих пор присутствует вероятность "нападения" тайфуна - в Китае были отменены несколько внутренних рейсов, - говорится в сообщении пресс-службы. - В том числе и Харбин - Шанхай, на котором должна была лететь делегация ХК "Рязань", возвращавшаяся с матча чемпионата ВХЛ против "КРС Хейлунцзян". Как следствие, команда опоздала на борт Шанхай - Москва. Поскольку на ближайшие рейсы все билеты были проданы, рязанские хоккеисты застряли в Шанхае более чем на сутки, часть команды все же удалось отправить в Россию с пересадкой, остальные заселились в местную гостиницу".

Отмечается, что команда смогла вылететь в Москву только 7:00 мск в понедельник.

В следующем матче "Рязань" на своей площадке 20 сентября примет ижевскую "Ижсталь". "КРС Хейлунцзян" 18 сентября на домашней арене сыграет с клубом "СКА-Нева".

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