Федун отказался комментировать ситуацию вокруг тренера "Спартака" Карреры

МОСКВА, 18 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун отказался комментировать ситуацию вокруг главного тренера команды итальянца Массимо Карреры. Об этом он сообщил ТАСС.

В воскресенье "Спартак" в матче 10-го тура чемпионата России сыграл вничью с "Тосно" (2:2), при этом к 86-й минуте красно-белые вели со счетом 2:0 и играли в большинстве. По информации издания "Спорт-Экспресс", в раздевалке после игры с "Тосно" Каррера обратился к игрокам с вопросом, действовали ли они таким образом специально, чтобы он покинул клуб.

"Я не комментирую. Это все вопросы к генеральному директору [Сергею Родионову]", - сказал Федун.

"Спартак" занимает восьмую строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 13 очков.