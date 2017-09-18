Федун отказался комментировать ситуацию вокруг тренера "Спартака" Карреры

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МОСКВА, 18 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун отказался комментировать ситуацию вокруг главного тренера команды итальянца Массимо Карреры. Об этом он сообщил ТАСС.
В воскресенье "Спартак" в матче 10-го тура чемпионата России сыграл вничью с "Тосно" (2:2), при этом к 86-й минуте красно-белые вели со счетом 2:0 и играли в большинстве. По информации издания "Спорт-Экспресс", в раздевалке после игры с "Тосно" Каррера обратился к игрокам с вопросом, действовали ли они таким образом специально, чтобы он покинул клуб.
"Я не комментирую. Это все вопросы к генеральному директору [Сергею Родионову]", - сказал Федун.
"Спартак" занимает восьмую строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 13 очков.