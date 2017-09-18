Женщина пострадала после падения с трибуны во время матча по крикету в Англии

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ТАСС, 18 сентября. Женщина получила серьезные травмы после падения с трибуны стадиона в английском Дареме во время турнира по крикету "England Twenty20 international". Об этом сообщает британское издание The Times.
По словам свидетеля, разговаривавшего с изданием, в полу на трибуне, где находилась женщина, образовалась дыра, в которую болельщица провалилась и упала на землю с высоты порядка шести метров. Еще один мужчина также провалился в дыру, однако избежал падения и получил небольшие увечья. Вся трибуна была эвакуирована полицией. У упавшей женщины диагностирован перелом ноги.
По информации источника, посетители матча жаловались, что подобные проблемы с полом были и на других трибунах стадиона.
Исполнительный директор местного клуба по крикету Дэвид Харкер отметил, что ранее на стадионе не наблюдалось подобных проблем. "Прежде всего нужно понять, что именно произошло и почему это произошло, - сказал он. - На нашем стадионе никогда не случалось ничего подобного. Нужно подождать результатов расследования".