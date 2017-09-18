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Федун: решение по строительству спартаковского манежа в Тушине будет принято после ЧМ-2018

Спорт
18 сентября, 12:30 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

Строительство универсального спортивного комплекса в Тушине на данный момент приостановлено в связи с чемпионатом мира

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© ИТАР-ТАСС/Сергей Фадеичев

МОСКВА, 18 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Решение о строительстве универсального спортивного комплекса в Тушине, в который войдет манеж "Спартака", будет принято после чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом ТАСС сообщил вице-президент нефтяной компании "Лукойл", владелец футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун.

Ранее в рамках проекта "Тушино-2018" планировалось строительство манежа вместимостью около 12 тысяч зрителей. Предполагалось, что манеж будет расположен около стадиона футбольного "Спартака", который открылся в 2014 году. В январе 2016 года строительство объекта было отложено в связи с экономической ситуацией в стране.

"Строительство универсального спортивного зала на территории стадиона заморожено в связи с чемпионатом мира. Решение будем принимать после турнира. Сейчас там находится зона гостеприимства в связи с законом о подготовке к чемпионату мира", - сказал Федун.

Чемпионат мира по футболу пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года. В Москве матчи запланированы на стадионах "Лужники" и "Открытие-Арена".

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