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РУСАДА готово сотрудничать с организаторами всех российских марафонов

Спорт
18 сентября, 12:50 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Как рассказала ТАСС начальник отдела реализации образовательных программ РУСАДА Маргарита Пахноцкая, агентство заключило договор о сотрудничестве с организаторами Московского марафона - 2017

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РУСАДА

РУСАДА

© AP Photo/Alexander Zemlianichenko

МОСКВА, 18 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) готово к сотрудничеству с организаторами всех массовых марафонских забегов в стране и проводить для их участников образовательные программы. Об этом сообщила ТАСС начальник отдела реализации образовательных программ РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

"РУСАДА заключило с организаторами Московского марафона - 2017 договор о сотрудничестве в антидопинговой сфере, - заметила Пахноцкая. - Очень важно отметить, что мы будем не только тестировать его участников. Всем участникам Московского марафона заблаговременно была предоставлена возможность пройти в онлайн-режиме специальную образовательную программу, так как нельзя проверять людей, если те не знают антидопинговых правил. Непосредственно на самом марафоне мы проведем викторину на знание антидопинговых правил".

"Инициаторами заключения этого договора стали организаторы московского забега, но мы готовы сотрудничать и с другими российскими марафонами и проводить для их участников различные антидопинговые образовательные программы", - отметила собеседница ТАСС.

Пахноцкая сообщила, что все участники Московского марафона не имеют права нарушать Общероссийские антидопинговые правила и Всемирный кодекс и в выборочном порядке подлежат тестированию. Любое нарушение антидопинговых правил может привести к дисквалификации, либо наложению других санкций, установленных антидопинговыми правилами.

Московский марафон пройдет 24 сентября.

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