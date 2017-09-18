Судьба тренерского штаба ХК "Лада" во многом решится после ближайших четырех матчей

МОСКВА, 18 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Ближайшая домашняя серия тольяттинской "Лады" в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) может стать определяющей для нынешнего тренерского штаба команды во главе с Артисом Аболсом. Об этом ТАСС сообщил вице-президент "Лады", министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.

Хоккеисты "Лады" в воскресенье потерпели восьмое поражение подряд, уступив в Ярославле "Локомотиву" - 1:2. "Лада" занимает последнее место в Восточной конференции с семью очками. По итогам нынешнего сезона, согласно рейтингу, три клуба покинут КХЛ. Президент лиги Дмитрий Чернышенко ранее сообщил, что три команды с большой долей вероятности определятся после окончания регулярного чемпионата.

"Об оргвыводах пока рано говорить. Сколько времени отводится тренерскому штабу на исправление ситуации? Думаю, три-четыре игры, не больше", - сказал Шляхтин.

В игре с "Нефтехимиком" 29 августа травму плеча у тольяттинцев получил канадский форвард Картер Эштон, который может вернуться в строй не раньше следующего года. "Пока клуб занимается усилением. Там понимают, что некому забивать, что есть проблемы", - отметил Шляхтин.

"Лада" проведет дома с 22 по 28 сентября четыре домашних матча - с "Ак Барсом", "Нефтехимиком", "Сочи", "Салаватом Юлаевым".