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Скончался генеральный директор команды ветеранов ФК "Спартак" Вячеслав Егорович

Спорт
18 сентября, 13:52 UTC+3 ТАСС

Егорович завоевал Кубок СССР в составе красно-белых в 1971 году

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ТАСС, 18 сентября. Генеральный директор команды ветеранов футбольного клуба "Спартак" Вячеслав Егорович ушел из жизни в возрасте 71 года. Об этом сообщает пресс-служба "Спартака".

Егорович выступал на позиции нападающего и в составе "Спартака" завоевал Кубок СССР в 1971 году, став лучшим бомбардиром турнира.

В 1990 году Егорович был назначен начальником команды ветеранов "Спартака", а затем в течение многих лет являлся генеральным директором клуба ветеранов, занимался организацией товарищеских матчей и турниров спартаковцев по всей стране.

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