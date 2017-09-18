Скончался генеральный директор команды ветеранов ФК "Спартак" Вячеслав Егорович

ТАСС, 18 сентября. Генеральный директор команды ветеранов футбольного клуба "Спартак" Вячеслав Егорович ушел из жизни в возрасте 71 года. Об этом сообщает пресс-служба "Спартака".

Егорович выступал на позиции нападающего и в составе "Спартака" завоевал Кубок СССР в 1971 году, став лучшим бомбардиром турнира.

В 1990 году Егорович был назначен начальником команды ветеранов "Спартака", а затем в течение многих лет являлся генеральным директором клуба ветеранов, занимался организацией товарищеских матчей и турниров спартаковцев по всей стране.