Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.09:
$ 57.62
€ 68.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минспорт РФ может получить 60 млрд рублей в 2018 году из федерального бюджета

Спорт
18 сентября, 14:58 UTC+3 ТАСС

Как следует из проекта закона о федеральном бюджете, порядка 38,9 и 39,8 млрд рублей запланировано на 2019-2020 годы соответственно

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Андрей Махонин/ТАСС

ТАСС, 18 сентября. Министерство спорта России может получить 60,77 млрд рублей в 2018 году из федерального бюджета, порядка 38,9 и 39,8 млрд рублей запланировано на 2019-2020 годы соответственно. Это следует из проекта закона о федеральном бюджете на 2018 г. и период 2019-2020 гг., размещенного Минфином на официальном портале правовых актов.

Порядка 54,1 млрд рублей из них предусмотрены по статье "Физическая культура и спорт". В частности, сюда входят такие статьи расходов, как массовый спорт - 7,3 млрд, подготовка и проведение чемпионата мира по футболу 2018 года - около 21 млрд, субсидии бюджету Красноярского края на подготовку к Универсиаде-2019 - 2,9 млрд и другое. Еще около 6,4 млрд рублей выделено на образование в спорте и дополнительное образование детей, также предполагается выделение средств на прикладные научные исследования и другие вопросы в области физической культуры и спорта.

В 2017 году федеральный бюджет предусматривал выделение Минспорту РФ порядка 58 млрд рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
10
Сборная России проиграла команде Испании в матче за бронзу Евробаскета
Игроки "Спартака" Марио Пашалич и "Тосно" Максим Палиенко (слева направо)
12
"Тосно" в меньшинстве ушел от поражения в матче РФПЛ со "Спартаком"
Сауль Альварес и Геннадий Головкин
16
Головкин завершил вничью бой с Альваресом и защитил титулы чемпиона мира WBA, IBF и WBC
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ЦИК: выборы президента РФ должны состояться 18 марта 2018 года
2
Россияне в 2018 году получат 28 дней отдыха за счет праздников
3
Биография Зураба Соткилавы
4
В Киеве заявили, что число миротворцев на востоке Украины должно достигать 60 тыс. человек
5
Умер оперный певец Зураб Соткилава
6
Сотрудник ФСБ опроверг задержание Улюкаева в офисе "Роснефти"
7
Путин поручил начать переход на рублевые расчеты в портах с 1 января 2018 года
Темы дня
Новости партнеров
Реклама