Минспорт РФ может получить 60 млрд рублей в 2018 году из федерального бюджета

ТАСС, 18 сентября. Министерство спорта России может получить 60,77 млрд рублей в 2018 году из федерального бюджета, порядка 38,9 и 39,8 млрд рублей запланировано на 2019-2020 годы соответственно. Это следует из проекта закона о федеральном бюджете на 2018 г. и период 2019-2020 гг., размещенного Минфином на официальном портале правовых актов.

Порядка 54,1 млрд рублей из них предусмотрены по статье "Физическая культура и спорт". В частности, сюда входят такие статьи расходов, как массовый спорт - 7,3 млрд, подготовка и проведение чемпионата мира по футболу 2018 года - около 21 млрд, субсидии бюджету Красноярского края на подготовку к Универсиаде-2019 - 2,9 млрд и другое. Еще около 6,4 млрд рублей выделено на образование в спорте и дополнительное образование детей, также предполагается выделение средств на прикладные научные исследования и другие вопросы в области физической культуры и спорта.

В 2017 году федеральный бюджет предусматривал выделение Минспорту РФ порядка 58 млрд рублей.