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Глава CEV: молодежные сборные РФ по пляжному волейболу добились огромного успеха в Европе

Спорт
18 сентября, 15:12 UTC+3 ТАСС

Президент Европейской конфедерации волейбола Александр Боричич поздравил Всероссийскую федерацию волейбола с шестью золотыми медалями молодежных сборных России на чемпионатах Европы

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ТАСС, 18 сентября. Президент Европейской конфедерации волейбола (CEV) Александр Боричич поздравил Всероссийскую федерацию волейбола (ВФВ) с шестью золотыми медалями молодежных сборных России по пляжному волейболу, отметив, что они добились величайшего успеха в Европе. Текст письма опубликован на сайте ВФВ.

Василий Иванов/Сергей Горбенко и Мария Воронина/Мария Бочарова стали победителями чемпионата Европы среди игроков не старше 20 лет, проходившего на итальянском острове Вулькано. Артем Ярзуткин/Олег Стояновский и Светлана Холомина/Надежда Макрогузова стали чемпионами европейского первенства в австрийском Бадене (до 22 лет). Павел Шустров/ Алексей Гусев и Воронина/Бочарова завоевали золотые медали на ЧЕ в Казани (до 18 лет).

"После последней победы в Италии я был поражен выступлением всех ваших молодежных команд, которые добились величайшего успеха в Европе. Шесть команд из одной страны завоевали шесть европейских золотых медалей. Это результат, который будет вписан в историю пляжного волейбола. Этот год особенный для российского пляжного волейбола", - сказано в тексте письма.

"Позвольте мне от имени CEV и членов административного совета поздравить вас, вашу федерацию и ваши великолепные команды за их исключительные результаты в этом сезоне в европейских молодежных чемпионатах CEV по пляжному волейболу - 2017. Выражаю мою самую искреннюю похвалу и признание этим удивительным спортсменам, их тренерам и официальным лицам, а также всем сотрудникам вашей федерации, за их действительно уникальный вклад в этот великолепный успех нового поколения, которое становится звездами будущего", - приводит слова Боричича сайт ВФВ.

"Я желаю вам еще многих лет такой отличной работы и новых побед для всех ваших команд", - написал также в письме президент Европейской конфедерации волейбола.

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