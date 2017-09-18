ВФЛА пока не получила от ФЛАУ официального отказа двум атлетам уже сейчас выступать за РФ

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) пока не получала от Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ) официальных документов, в которых говорится об отказе ФЛАУ сократить переходный период и разрешить воспитанникам украинской школы легкой атлетики Анжелике Шевченко и Георгию Быкову, получившим российское гражданство, уже сейчас выступать за Россию. Об этом сообщила ТАСС вице-президент ВФЛА Юлия Тарасенко.

16-17 сентября в Виннице проходил совет Федерации легкой атлетики Украины, на котором, в числе прочих, рассматривалась просьба Всероссийской федерации легкой атлетики сократить предусмотренный международным спортивным законодательством переходный период (карантин) и разрешить бегунье на средние дистанции Анжелике Шевченко и прыгуну с шестом Георгию Быкову получить российское спортивное гражданство уже сейчас. Как сообщили ТАСС в ФЛАУ, Совет принял решение отклонить просьбу ВФЛА и постановил, что никаких облегченных вариантов перехода быть не должно, спортсменам необходимо соблюдать международные правила и провести три года в спортивном карантине после получения российского гражданства.

"Мы пока не получили никаких официальных документов от украинских коллег, поэтому давать какие-то официальные комментарии было бы преждевременно, - заметила Тарасенко. - Нам нужно понять, на что они ссылались, принимая такое решение, и какими пунктами правил руководствовались. То есть Украина должна предоставить нам официальный отказ, в котором должно четко указано, на основании чего было принято такое решение. Дождемся ответа, а потом определим свою позицию".

Шевченко и Быков переехали в Санкт-Петербург, Анжелика вышла замуж за российского бегуна Валентина Смирнова, Быков переехал из Донецка. Как ранее сообщила ТАСС Тарасенко, которая является также Главой Федерации легкой атлетики Санкт-Петербурга, Шевченко последний раз выступала за Украину в 2012 году, а Быков - и еще раньше.

Согласно информации с официального сайта ФЛАУ, 29-летняя Шевченко последний раз выступала в начале января 2017 года на киевских "Рождественских стартах". 800 метров она пробежала тогда за 2 минуты 09,52 секунды, 1500 метров - за 4.27,20. 23-летний прыгун с шестом Быков в конце июня на чемпионате Санкт-Петербурга занял первое место, сумев преодолеть планку на высоте 5,10 м.