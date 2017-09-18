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Монтальяни стал председателем совета директоров FIFA Ticketing AG

Спорт
18 сентября, 15:41 UTC+3 ТАСС

Компания FIFA Ticketing AG полностью принадлежит ФИФА и занимается в том числе продажами билетов на чемпионаты мира

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ТАСС, 18 сентября. Виктор Монтальяни избран председателем совета директоров FIFA Ticketing AG на внеочередном общем собрании акционеров и заседании совета директоров компании. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

FIFA Ticketing AG полностью принадлежит ФИФА и занимается в том числе продажами билетов на чемпионаты мира.

Монтальяни является вице-президентом ФИФА. Он будет руководить работой совета директоров FIFA Ticketing AG, осуществлять консультирование по всем вопросам, связанным с продажами билетов, и контролировать успешную реализацию проекта продаж в соответствии с политикой и директивами ФИФА.

Ближайший чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 2018 году.

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