Монтальяни стал председателем совета директоров FIFA Ticketing AG

ТАСС, 18 сентября. Виктор Монтальяни избран председателем совета директоров FIFA Ticketing AG на внеочередном общем собрании акционеров и заседании совета директоров компании. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

FIFA Ticketing AG полностью принадлежит ФИФА и занимается в том числе продажами билетов на чемпионаты мира.

Монтальяни является вице-президентом ФИФА. Он будет руководить работой совета директоров FIFA Ticketing AG, осуществлять консультирование по всем вопросам, связанным с продажами билетов, и контролировать успешную реализацию проекта продаж в соответствии с политикой и директивами ФИФА.

Ближайший чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 2018 году.