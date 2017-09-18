Монтальяни стал председателем совета директоров FIFA Ticketing AG

Контейнерооборот терминалов Cosco Shipping Ports в августе 2017 года вырос на 14,4%Транспорт 18 сентября, 16:35
Буду резать: смысл и подноготная налоговой реформы ТрампаЭкономика и бизнес 18 сентября, 16:30
Минтруд: МРОТ повысится за три года на 53%Экономика и бизнес 18 сентября, 16:24
Global Ports лидирует среди холдингов РФ по контейнерообороту в январе-августе 2017 годаТранспорт 18 сентября, 16:18
Жамалетдинов вошел в расширенный состав молодежной сборной РФ на отборочные матчи ЧЕ-2019Спорт 18 сентября, 16:14
"Алмаз-Антей" поставил Минобороны РФ первый в этом году полковой комплект С-400Армия и ОПК 18 сентября, 16:13
Российский препарат для лечения гемофилии снизит зависимость страны от импортных лекарствНовости партнеров 18 сентября, 16:12
Ураган "Мария" усилился до второй категорииПроисшествия 18 сентября, 16:07
Томские ученые создали детали для Большого адронного коллайдераНаука 18 сентября, 16:06
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 18 сентября. Виктор Монтальяни избран председателем совета директоров FIFA Ticketing AG на внеочередном общем собрании акционеров и заседании совета директоров компании. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).
FIFA Ticketing AG полностью принадлежит ФИФА и занимается в том числе продажами билетов на чемпионаты мира.
Монтальяни является вице-президентом ФИФА. Он будет руководить работой совета директоров FIFA Ticketing AG, осуществлять консультирование по всем вопросам, связанным с продажами билетов, и контролировать успешную реализацию проекта продаж в соответствии с политикой и директивами ФИФА.
Ближайший чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 2018 году.