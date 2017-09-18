Футболист "Эвертона" Руни публично извинился за вождение в нетрезвом виде

ТАСС, 18 сентября. Нападающий английского футбольного клуба "Эвертон" Уэйн Руни принес публичные извинения за вождение в нетрезвом виде. Заявление игрока опубликовано на его официальном сайте.

31 августа полиция остановила автомобиль Руни, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Футболист был арестован, после чего ему предъявили официальное обвинение. В понедельник Руни, признавший свою вину, был приговорен судом к 100 часам исправительных работ, а также лишен водительских прав сроком на два года.

"После сегодняшнего решения суда я хочу публично извиниться за свое непростительное поведение, которое вышло за рамки закона, - говорится в заявлении Руни. - Это было абсолютно неправильно. Я уже извинился перед семьей, тренерами, руководителями и всеми в "Эвертоне", сейчас я хочу принести извинения всем болельщикам и каждому, кто поддерживал меня на протяжении моей карьеры. Я принимаю решение суда и надеюсь, что смогу возместить ущерб через исправительные работы".

Ранее "Эвертон" оштрафовал Руни на €350 тыс. (320 тыс.), что равняется его двухнедельной зарплате в клубе. Ранее сообщалось, что главный тренер "Эвертона" Роналд Куман разочарован поведением форварда, поскольку ожидал, что он будет примером для молодых футболистов команды. При повторении инцидента тренер может попросить руководство "Эвертона" выставить игрока на трансфер.

В составе "Эвертона" Руни дебютировал в 2002 году в возрасте 16 лет. Летом 2004 года футболист перешел в "Манчестер Юнайтед" за 25,6 млн фунтов, в июле 2017 года он вернулся в команду из Ливерпуля. В нынешнем сезоне Руни провел за "Эвертон" восемь матчей в различных турнирах, отметившись четырьмя забитыми мячами.

В сборной Англии Руни дебютировал 12 февраля 2003 года. В составе национальной команды он провел 119 матчей, забил 53 мяча и является лучшим бомбардиром в ее истории. В составе английской сборной он выходил в четвертьфинал чемпионата мира 2006 года, чемпионатов Европы 2004 и 2012 годов. В конце августа футболист объявил о завершении карьеры в национальной команде.