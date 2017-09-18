Жамалетдинов вошел в расширенный состав молодежной сборной РФ на отборочные матчи ЧЕ-2019

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ТАСС, 18 сентября. Футболист московского ЦСКА Тимур Жамалетдинов включен в расширенный состав молодежной сборной России на отборочные матчи чемпионата Европы - 2019 с командами Австрии и Сербии. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
20-летний игрок забил первый гол за ЦСКА в матче девятого тура чемпионата России в ворота пермского "Амкара", который состоялся 8 сентября. Через несколько дней он забил свой первый мяч в Лиге чемпионов, в ворота лиссабонской "Бенфики". Оба гола принесли ЦСКА победы.
Матч со сборной Австрии (дома) пройдет 6 октября, игра с командой Сербии (в гостях) - 10 октября. Всего в расширенный список сборной России включены 28 футболистов:
вратари: Игорь Лещук ("Динамо"), Александр Максименко ("Спартак"), Антон Митрюшкин ("Сьон", Швейцария), Игорь Обухов ("Тюмень");
защитники: Александр Довбня ("Этникос", Кипр), Никита Калугин ("Динамо"), Александр Лихачев, Николай Рассказов, Шамсиддин Шанбиев (все - "Спартак-2"), Лео Гогличидзе, Евгений Назаров (оба - "Краснодар-2"), Дмитрий Скопинцев ("Балтика"), Никита Чернов ("Урал"), Павел Шакуро ("Тюмень");
полузащитники: Ильзат Ахметов, Рифат Жемалетдинов (оба - "Рубин"), Зелимхан Бакаев ("Спартак"), Игорь Безденежных, Иван Обляков (оба - "Уфа"), Аяз Гулиев ("Анжи"), Илья Жигулев ("Краснодар"), Александр Зуев ("Ростов"), Игорь Коновалов ("Кубань"), Олег Ланин ("Крылья Советов"), Даниил Фомин ("Олимпиец");
нападающие: Тимур Жамалетдинов, Федор Чалов (оба - ЦСКА), Георгий Мелкадзе ("Тосно").
Окончательный состав из 23 игроков будет назван через неделю. Сборная России выступает в отборочной группе G и после двух проведенных матчей занимает первое место в группе с четырьмя очками.