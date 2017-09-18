Глушаков: информация по поводу "слива" Карреры не больше чем бред и чьи-то домыслы

МОСКВА, 18 сентября. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Капитан московского "Спартака" Денис Глушаков призвал болельщиков не верить информации о том, что игроки команды хотели бы увольнения главного тренера красно-белых Массимо Карреры. Об этом футболист заявил ТАСС.

18 сентября "Спартак" в матче 10-го тура чемпионата России в Санкт-Петербурге сыграл вничью с "Тосно" (2:2). С 29-й минуты красно-белые играли в большинстве, а по ходу встречи вели со счетом 2:0, но пропустили два мяча в концовке. В СМИ появилась информация, что игроки "Спартака" намеренно "сплавляют" главного тренера команды Массимо Карреру, так как хотят, чтобы он был отправлен в отставку.

"Мы попали в тяжелую ситуацию, но нам по силам ее исправить! Информация по поводу "слива" тренера не больше чем бред и чьи-то домыслы. Не стоит обращать внимания на эту чушь. Игроки могут совершать ошибки, это футбол, но ни о каком заговоре не может быть и речи", - сказал Глушаков.

"Не стоит нагнетать ситуацию, мы были вместе, когда выигрывали чемпионство, мы должны быть вместе когда что-то не получается, только вместе мы сможем исправить ситуацию, в которой оказались. Ничего смертельного не произошло, впереди еще много игр, будем делать выводы в конце сезона. Давайте не будем лишний раз паниковать и наводить кипиш", - отметил полузащитник.

"Команда обязательно сделает выводы"

Глушаков, обращаясь к болельщикам, подчеркнул, что футболистам "Спартака" небезразлична ситуация, в которой оказалась команда. "Каждый в команде переживает за результат и то место в таблице, которое мы занимаем. Каждый из нас осознает ту ответственность, которую вы на нас возлагаете", - сказал игрок.

"Команда обязательно сделает правильные выводы из сложившейся ситуации, нерешаемых проблем не существует. Самое главное, помните - есть "Спартак" и все остальные", - резюмировал Глушаков.

"Спартак" после десяти туров занимает в чемпионате России восьмое место, набрав 13 очков. В среду красно-белые в Краснодаре проведут матч 1/16 финала Кубка России с "Кубанью", а в субботу в 11-м туре национального первенства в Москве встретятся с махачкалинским "Анжи".