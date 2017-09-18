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РФС обязал "Луч-Энергию" погасить долги перед восемью игроками

Спорт
18 сентября, 18:11 UTC+3 ТАСС

Палата по разрешению споров РФС удовлетворила заявления восьми игроков к клубу ФНЛ "Луч-Энергия" по выплате задолженностей

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Материал из 1 страницы
© ИТАР-ТАСС/ Александр Бундин, архив

ТАСС, 18 сентября. Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) удовлетворила заявления восьми игроков к клубу Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Луч-Энергия" по выплате задолженностей. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Клубу запрещено регистрировать новых игроков до тех пор, пока он не рассчитается перед Михаилом Поповым, Юрием Петраковым, Антоном Пискуновым, Адрианом Кашкавалой, Ильей Гавриловым, Юрием Колымыцем, Иваном Столбовым и Андрееем Семеновым.

В феврале 2016 года титульный спонсор клуба компания "Русгидро" отказалась финансировать "Луч-Энергию" без объяснения причин. В сентябре того же года футболисты не вышли на тренировки из-за несвоевременной выплаты заработной платы. Первую часть сезона-2017/18 "Луч-Энергия" находился в тяжелом финансовом положении, футболистам команды даже пришлось добираться на игру в Воронеж около 30 часов с несколькими пересадками.

После 14 туров чемпионата ФНЛ "Луч-Энергия" занимает 16-е место в турнирной таблице с 12 очками.

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