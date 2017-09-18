Россиянин Тюрнев не сумел выйти во второй круг турнира ATP в Санкт-Петербурге

ТАСС, 18 сентября. Россиянин Евгений Тюрнев проиграл немцу Филиппу Кольшрайберу в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Санкт-Петербурге.

33-летний Кольшрайбер, "посеянный" на турнире под пятым номером, одержал победу над 20-летним Тюрневым со счетом 6:1, 6:3.

Ранее в понедельник во второй круг соревнований пробились босниец Дамир Джумхур и киприот Маркос Багдатис.

Открытый чемпионат Санкт-Петербурга - мужской международный турнир, ежегодно проходящий осенью в Санкт- Петербурге на кортах с покрытием "хард" комплекса "Сибур Арена". Он входит в "серию 250" Мирового тура ATP, где победитель в одиночном разряде получает 250 очков. Призовой фонд турнира, который проходит в 22-й раз, составляет порядка $1 млн.