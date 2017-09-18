Россиянин Тюрнев не сумел выйти во второй круг турнира ATP в Санкт-Петербурге

Роухани: США "дорого заплатят", если Трамп откажется от ядерной сделки с ИраномМеждународная панорама 18 сентября, 19:27
Самый устойчивый итальянский бренд одежды определят в МиланеСоциальная ответственность 18 сентября, 19:17
Суд отклонил иск родственников Рауля Валленберга к ФСБОбщество 18 сентября, 19:08
Сборная России по баскетболу вернулась в Москву с чемпионата ЕвропыСпорт 18 сентября, 19:01
Певица Бьорк представит свой проект на Московской биеннале современного искусстваКультура 18 сентября, 18:58
В Израиле представили новый четырехтонный беспилотный танкМеждународная панорама 18 сентября, 18:51
В Орловской области программа расселения аварийного жилья выполнена на 100%Новости партнеров 18 сентября, 18:51
Рост не по плану: доход от акциза на топливо поможет строительству дорогЭкономика и бизнес 18 сентября, 18:50
ВВС США подтвердили крушение самолета и гибель пилота на базе в НевадеПроисшествия 18 сентября, 18:47
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 18 сентября. Россиянин Евгений Тюрнев проиграл немцу Филиппу Кольшрайберу в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Санкт-Петербурге.
33-летний Кольшрайбер, "посеянный" на турнире под пятым номером, одержал победу над 20-летним Тюрневым со счетом 6:1, 6:3.
Ранее в понедельник во второй круг соревнований пробились босниец Дамир Джумхур и киприот Маркос Багдатис.
Открытый чемпионат Санкт-Петербурга - мужской международный турнир, ежегодно проходящий осенью в Санкт- Петербурге на кортах с покрытием "хард" комплекса "Сибур Арена". Он входит в "серию 250" Мирового тура ATP, где победитель в одиночном разряде получает 250 очков. Призовой фонд турнира, который проходит в 22-й раз, составляет порядка $1 млн.