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Россиянин Тюрнев не сумел выйти во второй круг турнира ATP в Санкт-Петербурге

Спорт
18 сентября, 18:36 UTC+3 ТАСС
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Материал из 1 страницы

ТАСС, 18 сентября. Россиянин Евгений Тюрнев проиграл немцу Филиппу Кольшрайберу в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Санкт-Петербурге.

33-летний Кольшрайбер, "посеянный" на турнире под пятым номером, одержал победу над 20-летним Тюрневым со счетом 6:1, 6:3.

Ранее в понедельник во второй круг соревнований пробились босниец Дамир Джумхур и киприот Маркос Багдатис.

Открытый чемпионат Санкт-Петербурга - мужской международный турнир, ежегодно проходящий осенью в Санкт- Петербурге на кортах с покрытием "хард" комплекса "Сибур Арена". Он входит в "серию 250" Мирового тура ATP, где победитель в одиночном разряде получает 250 очков. Призовой фонд турнира, который проходит в 22-й раз, составляет порядка $1 млн.

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