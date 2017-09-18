Сборная России по баскетболу вернулась в Москву с чемпионата Европы

Роухани: США "дорого заплатят", если Трамп откажется от ядерной сделки с ИраномМеждународная панорама 18 сентября, 19:27
Самый устойчивый итальянский бренд одежды определят в МиланеСоциальная ответственность 18 сентября, 19:17
Суд отклонил иск родственников Рауля Валленберга к ФСБОбщество 18 сентября, 19:08
Сборная России по баскетболу вернулась в Москву с чемпионата ЕвропыСпорт 18 сентября, 19:01
Певица Бьорк представит свой проект на Московской биеннале современного искусстваКультура 18 сентября, 18:58
В Израиле представили новый четырехтонный беспилотный танкМеждународная панорама 18 сентября, 18:51
В Орловской области программа расселения аварийного жилья выполнена на 100%Новости партнеров 18 сентября, 18:51
Рост не по плану: доход от акциза на топливо поможет строительству дорогЭкономика и бизнес 18 сентября, 18:50
ВВС США подтвердили крушение самолета и гибель пилота на базе в НевадеПроисшествия 18 сентября, 18:47
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Российские баскетболисты, ставшие четвертыми на прошедшем чемпионате Европы, прилетели в Москву. Самолет приземлился в аэропорту Шереметьево около 19:00 мск, передает корреспондент ТАСС с места событий.
В матче за третье место команда России уступила сборной Испании со счетом 85:93. Чемпионами Европы впервые в истории стали словенцы, обыгравшие в финале сербов.
Завершившийся 17 сентября Евробаскет стал для сборной России лучшим за последние шесть лет. В 2011 году национальная команда завоевала бронзу чемпионата Европы, а в 2013 и 2015 годах не смогла выйти в плей-офф. В 2012 году российская команда завоевала бронзовые медали Олимпиады в Лондоне.
Матчи группового турнира чемпионата Европы 2017 года проходили в Стамбуле, Хельсинки, Тель-Авиве и Клуж-Напоке, все игры плей-офф принимал Стамбул.