Сборная России по баскетболу вернулась в Москву с чемпионата Европы

Баскетболисты сборной России борются за мяч с испанцем По Газолем © Михаил Александров/ТАСС

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Российские баскетболисты, ставшие четвертыми на прошедшем чемпионате Европы, прилетели в Москву. Самолет приземлился в аэропорту Шереметьево около 19:00 мск, передает корреспондент ТАСС с места событий.

В матче за третье место команда России уступила сборной Испании со счетом 85:93. Чемпионами Европы впервые в истории стали словенцы, обыгравшие в финале сербов.

Завершившийся 17 сентября Евробаскет стал для сборной России лучшим за последние шесть лет. В 2011 году национальная команда завоевала бронзу чемпионата Европы, а в 2013 и 2015 годах не смогла выйти в плей-офф. В 2012 году российская команда завоевала бронзовые медали Олимпиады в Лондоне.

Матчи группового турнира чемпионата Европы 2017 года проходили в Стамбуле, Хельсинки, Тель-Авиве и Клуж-Напоке, все игры плей-офф принимал Стамбул.