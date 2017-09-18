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Электронная система судейства впервые будет применена на турнире ATP в ноябре

Спорт
18 сентября, 19:42 UTC+3 ТАСС

Технология "ястребиный глаз", которая ранее использовалась для разрешения спорных ситуаций, будет при попадании мяча в аут издавать специальный аудиосигнал и транслировать спорные моменты на экранах

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© Владимир Астапкович/ТАСС, архив

ТАСС, 18 сентября. Линейные арбитры впервые будут полностью заменены электронной системой судейства на молодежном итоговом турнире Ассоциации теннисистов- профессионалов (ATP), который пройдет в Милане с 7 по 11 ноября. Об этом сообщает пресс-служба ATP.

Технология "ястребиный глаз", которая ранее использовалась для разрешения спорных ситуаций, будет при попадании мяча в аут издавать специальный аудиосигнал и транслировать спорные моменты на экранах. Заступы теннисистов за линию при подаче будут определяться судьей на вышке с помощью специальных видеокамер.

"Это может стать знаковым моментом для судейства в нашем виде спорта, - сказал исполнительный вице-президент департамента судейства ATP Дэвид Брэдшоу. - Теннисисты много работают и заслуживают самого лучшего и точного судейства. Финальный турнир в Милане - это идеальное место для тестирования системы в реальных условиях. Мы с нетерпением ждем результатов оценки новой системы".

Итоговый турнир среди теннисистов не старше 21 года станет первым в истории. Его участниками станут семь лучших игроков по рейтингу ATP и один обладатель wild card. На данный момент на турнир могут попасть три россиянина: Андрей Рублев (вторая строчка, 1084 очка), Карен Хачанов (3, 990), Даниил Медведев (7, 717).

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