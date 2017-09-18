Поликарпова стала чемпионкой России по дзюдо в весе до 52 кг

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НАЛЬЧИК, 18 сентября. /ТАСС/. Анастасия Поликарпова завоевала золото чемпионата России по дзюдо в весовой категории до 52 кг. Соревнования проходят в Нальчике.
Второе место заняла Галия Сагитова. Бронзовыми призерами стали Наталья Павлова и Софья Чистанова. Поликарпова завоевала золото чемпионата Европы по самбо в 2017 году.
В весовой категории до 48 кг выиграла Мария Персидская, победившая Оксану Агазаде. На третьей позиции расположились Кристина Румянцева и Наталия Комова.
В мужских соревнованиях в весе до 90 кг победителем стал Алихан Цечоев. Второе место у Федора Целиди, бронзовыми призерами стали Измайл Хамхоев и Александр Росляков. В весе до 100 кг выиграл Асхаб Костоев, который оказался сильнее Рамазана Малсуйгенова. Третье место заняли Мераб Маргиев и Хайбула Магомедов. В категории свыше 100 кг первенствовал Тамерлан Башаев, одолевший Аслана Камбиева. Обладателями бронзовых наград стали Александр Михайлин и Руслан Шахбазов.
Чемпионат России по дзюдо завершится 19 сентября.