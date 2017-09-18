Мутко: Россия пока не планирует проводить чемпионат мира по пляжному футболу

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МОСКВА, 18 сентября. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Проведение чемпионата мира по пляжному футболу в России пока не обсуждается. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко.
"Сейчас это не обсуждается, потому что пока нет условий. До 2020 года у нас все достаточно прописано, потом ряд мероприятий в 2021 году. Плюс мы подали заявку на проведение чемпионата мира по баскетболу в 2023 году", - сказал Мутко.
В воскресенье сборная России по пляжному футболу в пятый раз выиграла Евролигу и сравнялась по этому показателю с командами Португалии и Испании.
"Это суперуспех для российского пляжного футбола, особенно сейчас, когда пляжный футбол встал под эгиду ФИФА, многие страны начали заниматься его развитием. Мы сами обновили команду, горд ребятами и очень рад за них", - отметил вице-премьер.