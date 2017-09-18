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Родионов: "Спартак" может исправить ситуацию в РФПЛ только совместными усилиями

Спорт
18 сентября, 20:13 UTC+3 ТАСС

Московский клуб после 10 туров занимает в чемпионате России восьмое место, набрав 13 очков

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ТАСС, 18 сентября. Московский футбольный клуб "Спартак" попал в сложную турнирную ситуацию в чемпионате России, исправить положение можно только совместными усилиями при поддержке болельщиков. Об этом заявил генеральный директор команды Сергей Родионов, слова которого приводит пресс- служба красно-белых.

"Спартак" после десяти туров занимает в чемпионате России восьмое место, набрав 13 очков. В прошлом сезоне московский клуб стал чемпионом России.

"Турнирная ситуация в чемпионате, сложившаяся на сегодняшний день, ни в коей мере не устраивает ни руководство клуба, ни тренерский штаб, ни игроков "Спартака". Исправить же ее мы можем только совместными усилиями при поддержке наших верных болельщиков, точно так же, как добивались побед в прошлом сезоне", - сказал Родионов.

Ранее в СМИ появилась информация, что неудовлетворительные результаты клуба связаны с желанием некоторых футболистов добиться отставки главного тренера команды Массимо Карреры. 17 сентября "Спартак" в матче 10-го тура чемпионата России в Санкт-Петербурге сыграл вничью с "Тосно" (2:2), с 29-й минуты красно-белые играли в большинстве, а по ходу встречи вели со счетом 2:0, но пропустили два мяча в концовке.

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