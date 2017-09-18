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Дзюдоисту Башаеву жаль, что ради золота чемпионата России ему пришлось победить кумира

Спорт
18 сентября, 20:11 UTC+3 НАЛЬЧИК /Корр. ТАСС, Вероника Советова

В полуфинале турнира Башаев победил четырехкратного чемпиона мира Александра Михайлина

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НАЛЬЧИК, 18 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Чемпион России 2017 года по дзюдо в весовой категории свыше 100 кг Тамерлан Башаев испытал двоякие чувства от победы на национальном чемпионате, проходящем в Нальчике. Как рассказал Башаев ТАСС, медаль ему очень дорога, но его расстроило, что выиграть ее пришлось, победив в полуфинале кумира своего детства, четырехкратного чемпиона мира Александра Михайлина.

"Схватка с Михайлиным была для меня знаменательна, ведь с детства мне всегда его ставили в пример, и я считаю его лучшим за силу и техничность, что редкость для тяжелого веса. Вот поэтому у меня сейчас двоякое ощущение: с одной стороны- радость от победы, с другой - мне неприятно, что пришлось побеждать человека, на которого я равнялся. Я ведь даже работал волонтером и выводил его на финал на "Большом шлеме" в Москве, специально другого парня попросил со мной поменяться", - рассказал дзюдоист.

В финале чемпионата России Башаев выиграл у Аслана Камбиева.

"Теперь, если так можно сказать, я вышел в высшую лигу, стал близок к лидерам сборной и это очень приятно. Надеюсь, что в будущем смогу так же, как и они, завоевывать медали для России на взрослых международных соревнованиях", - отметил Башаев.

Он добавил, что ему не импонирует стиль борьбы двукратного олимпийского чемпиона Тедди Ринера, мирового лидера в тяжелой весовой категории. "Я наблюдаю за его карьерой и скажу честно - мне его борьба совершенно не близка, и если это гибкий путь дзюдо, то какой-то совсем по-французски гибкий. Так что Ринер, по мне, хорош только своим результатом", - отметил дзюдоист.

Чемпионат России по дзюдо завершится в Нальчике 19 сентября командным турниром в формате "стенка на стенку".

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