Дзюдоист Цечоев счастлив, что исполнил мечту отца, завоевав золото чемпионата России

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НАЛЬЧИК, 18 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Дебютант чемпионата России по дзюдо Алихан Цечоев счастлив, что смог исполнить заветную мечту своего отца, завоевав золото турнира в Нальчике. Об этом спортсмен рассказал ТАСС.
В финале весовой категории до 90 кг Цечоев выиграл у Федора Целиди.
"Эта медаль - результат тяжелого труда моего отца, мастера спорта СССР Султана Цечоева, который воспитывал меня так, чтобы я стал чемпионом, - сказал спортсмен. - Я счастлив, что исполнил его мечту, хотя на юношеском уровне большими победами не отметился. Ехал в Нальчик за победой, просто верил в нее и все".
Цечоев рассказал, что к чемпионату России он готовился в компании олимпийского чемпиона Рио-де-Жанейро в весе до 81 кг Хасана Халмурзаева.
"Я к старту тренировался дома, в Ингушетии, на спарринги приезжал к тренеру Юнусу Оздоеву, который воспитал нашего олимпийского чемпиона Хасана Халмурзаева. Я смотрел, как Хасан и его брат-близнец Хусен выкладываются на тренировках, равнялся на них. Кто знает, может быть и в моем весе 90 кг когда-нибудь появится олимпийский чемпион", - сказал Цечоев.
Чемпионат России завершится в Нальчике 19 сентября командным турниром.