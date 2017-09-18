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Мутко: тренер сборной России Базаревич достойно и грамотно отработал на Евробаскете-2017

Спорт
18 сентября, 20:22 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Антон Рассказов

Вице-премьер назвал четвертое место сборной России не Евробаскете "большим и несомненным успехом"

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Центровой сборной России Тимофей Мозгов атакует кольцо соперника в матче за бронзу Евробаскета с испанцами

Центровой сборной России Тимофей Мозгов атакует кольцо соперника в матче за бронзу Евробаскета с испанцами

©  EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU

МОСКВА, 18 сентября. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич грамотно руководил командой на чемпионате Европы, вопросов по его работе на турнире быть не должно. Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Евробаскет-2017 завершился в Стамбуле в воскресенье. Российские баскетболисты в полуфинале турнира уступили сербам, а в матче за третье место - испанцам. На двух предыдущих чемпионатах Европы (2013, 2015) сборная России не смогла выйти из группы.

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"Тренер должен сам решить, оставаться в команде или нет. Был большой турнир, а это огромная эмоциональная и физическая нагрузка, и, конечно, тренер должен это все осмыслить. Конечно, слово должно быть за ним, - сказал Мутко. - Я думаю, к его работе каких-то вопросов быть не должно: тренер отработал достойно, грамотно руководил командой, видно было, что и климат в команде хороший, и ребята играют".

"С одной стороны, сборная в четверке сильнейших команд Европы, это большой и серьезный успех. С другой стороны, как они шли и играли по турниру, то казалось, что можно сделать еще один шаг. В целом команда выступила достойно. Впереди чемпионат мира, Олимпийские игры, и, думаю, на базе этой команды можно спокойно работать и готовиться к этим важным турнирам", - отметил вице-премьер.

Ранее Базаревич сообщил ТАСС, что решение о своем будущем в сборной примет после встречи с президентом Российской федерации баскетбола Андреем Кириленко.

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