Мутко: поражение от венгров не значит, что в российском мужском теннисе есть кризис

МОСКВА, 18 сентября. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Поражение сборной России от команды Венгрии в матче плей- офф Мировой группы Кубка Дэвиса не означает, что в мужском отечественном теннисе есть кризис. Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Российские теннисисты проиграли венграм в Будапеште с общим счетом 1-3. В следующем сезоне команда будет выступать в европейско-африканской группе.

"Это не кризис, здесь есть и стечение обстоятельств. Был большой турнир в США, тот же Андрей Рублев не успел восстановиться, все-таки молодой парень", - сказал Мутко.

В одиночном разряде у россиян выступали 21-летний Карен Хачанов и 19-летний Андрей Рублев.

"Идет смена поколений, думаю, что нужно потерпеть несколько лет. Может, эта смена проходит не так быстро, но мы уже видим, что у нас много парней входят в сотню лучших, набираются опыта. Я смотрел все матчи, все было рядом, но что сделаешь, таков спорт. Думаю, ребята вернутся в элиту, но, конечно, нужен опыт", - отметил Мутко.