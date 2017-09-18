Дзюдоист Костоев назвал золото чемпионата России - 2017 самым дорогим в карьере

НАЛЬЧИК, 18 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Золото чемпионата России 2017 года стало самым дорогим и важным достижением в карьере для старожила российской сборной по дзюдо Асхаба Костоева, выступающего в весовой категории до 100 кг, хотя ранее он уже четырежды выигрывал национальное первенство. Об этом он рассказал ТАСС.

Первую медаль чемпионатов России - серебряную - Костоев завоевал еще в 2005 году, с 2008 по 2011 год являлся бессменным победителем национального первенства, в 2012-м он завоевал бронзу, после чего дзюдоист не мог подняться на пьедестал на протяжении пяти лет. В Нальчике в финале чемпионата России 2017 года Костоев выиграл у Рамазана Майсулгенова.

"Пять лет я проигрывал, на мне уже крест поставили. И да, может быть особо сейчас это ничего и не значит, но для меня, моей семьи, моих близких это большой успех. Это самая дорогая для меня медаль, - рассказал Костоев. - Мне сейчас 32 года, посмотрим, что будет дальше".

Спортсмен признался, что до чемпионата России решил, что если снова не получится выиграть, он перейдет в самую тяжелую весовую категорию - свыше 100 кг. "Думал, не выиграю - все, перехожу, но теперь потерплю. Сейчас мне хотелось бы показывать результаты на международных стартах. А где я смогу выступить, зависит от тренеров, но я не загадываю о самых крупных стартах - пока мне будет достаточно Кубков Европы, это уже другой уровень", - подчеркнул он.

Костоев считает, что в весовой категории до 100 кг одного лидера на международной арене нет. "У нас в сборной есть спортсмены хорошего уровня - Кирилл Денисов, Казбек Занкишиев, Адлан Бисултанов, но в целом в мире явных лидеров нет, любой может поехать и выиграть чемпионат мира, мне так кажется. Так что шанс есть у каждого", - отметил собеседник агентства.

Чемпионат России завершится в Нальчике 19 сентября командным турниром сборных в формате "стенка на стенку".