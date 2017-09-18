Свищев: РУСАДА нужно выстроить отношения с антидопинговыми агентствами других стран

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) должно разъяснить зарубежным антидопинговым организациям, присоединившимся ранее к призыву отстранить Россию от участия в Олимпийских играх 2018 года, что страна идет по пути искоренения допинга из спорта и восстановления своих прав во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA). Об этом заявил в понедельник журналистам член комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев (ЛДПР).

Ранее стало известно, что еще 12 национальных антидопинговых агентств поддержали призыв отстранить сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане из-за допинговых скандалов. Таким образом, к 18 сентября количество глав антидопинговых организаций, поддержавших этот призыв, возросло до 28. Заявление также поддержали агентства Багамских островов, Барбадоса, Французского сообщества Бельгии, Эстонии, Фландрии (Бельгия), Гватемалы, Исландии, Польши, Пуэрто- Рико, Сан-Марино, Испании и Швейцарии.

"В отношении нашей страны сформировалась совершенно неправильная и неприятная тенденция. Новому руководителю РУСАДА нужно обязательно включиться, связаться со всеми этими организациями и активно начать выстраивать с ними отношения. Необходимо срочно отреагировать на все эти заявления, сидеть сложа руки в этой ситуации ни в коем случае нельзя", - заявил Свищев. Он считает очевидным, что "кто-то подстрекает эти страны, которые сегодня последовали за другими и присоединились к призыву отстранить сборную от участия в Олимпийских играх в Южной Корее".

"Нужно понимать, что недружественные нам силы педалируют этот процесс, а значит необходимо вести с другими странами разъяснительную работу о том, что мы поступательно и успешно идем по пути искоренения допинга в российском спорте, по пути восстановления прав РУСАДА в WADA. Нужно снять негатив, который направлен в нашу сторону", - подчеркнул парламентарий.

14 сентября по итогам встречи членов института Национальных антидопинговых организаций (NADO), прошедшей в Денвере (США, штат Колорадо), главы 16 антидопинговых организаций выступили с заявлением, в котором призвали Международный олимпийский комитет (МОК) не допустить сборную России к участию в Играх-2018. Заявление подписали руководители антидопинговых организаций Австрии, Австралии, Канады, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Ирландии, Японии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Сингапура, Швеции, Великобритании и США, которые при этом не против выступления ряда россиян на Играх в Пхенчхане под нейтральным флагом, но при тщательном допинг-контроле.

Ранее президент WADA Крейг Риди заявил, что его организация во многом не разделает позицию руководителей агентств. Глава комиссии спортсменов МОК Анджела Руджеро также выступила против дисквалификации сборной России. Зимние Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.