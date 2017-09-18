Мутко: Россия должна серьезно заняться женским футболом

МОСКВА, 18 сентября. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Россия должна серьезно поддержать женский футбол для достижения в нем хороших результатов. Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

Женская молодежная сборная России (игроки до 19 лет) в понедельник вышла в элитный раунд чемпионата Европы 2018 года, заняв второе место в своей группе по итогам первого отборочного раунда турнира в Тбилиси. Во вторник взрослая команда проведет первый матч квалификации к чемпионату мира 2019 года против англичанок.

"Элитный раунд будет более жестким испытанием, но очень хочется, чтобы они попали на чемпионат Европы. Завтра наша основная команда начинает отбор на чемпионат мира 2019 года, играет со сборной Англии на выезде, - сказал Мутко. - Хочется пожелать им удачи и успеха: они в этом году здорово выступили и на Универсиаде, и на чемпионате Европы сыграли".

"Мы должны серьезно поддерживать женский футбол, сейчас мы только в начале пути, а для популяризации нужны хорошие победы, и прошу всех поддержать наших девчонок", - призвал глава РФС.