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Мутко: искренне хочется, чтобы ФК "Спартак" разобрался в своих проблемах

Спорт
18 сентября, 21:19 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Антон Рассказов

Вице-премьер РФ отметил, что ему сложно давать оценку происходящему, но, по его словам, речь, возможно, идет о целом наборе причин, одной из которых является травма Дениса Глушакова

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Вице-премьер Виталий Мутко

Вице-премьер Виталий Мутко

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 18 сентября. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Сложно давать оценку происходящему в московском "Спартаке", однако очень хочется, чтобы клуб побыстрее в этом разобрался. Об этом ТАСС сказал вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

В воскресенье "Спартак" в рамках 10-го тура чемпионата России сыграл вничью с "Тосно" (2:2), при этом к 86-й минуте красно-белые вели со счетом 2:0 и играли в большинстве. Действующий чемпион страны занимает восьмое место в турнирной таблице с 13 очками. По информации издания "Спорт-Экспресс", в раздевалке после игры с "Тосно" Каррера обратился к игрокам с вопросом, действовали ли они таким образом специально, чтобы он покинул клуб. Полузащитник красно-белых Денис Глушаков опроверг информацию о "заговоре".

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"Мне сложно давать оценку того, что происходит в клубе, но, конечно, когда в нескольких матчах команда ведет в счете, а потом… Я смотрел игру с "Тосно", нужно, прежде всего, поблагодарить их, потому что для популяризации футбола мы заинтересованы в таких интересных матчах, ребята вдесятером не опустили руки, до конца шли вперед, просто умирали на поле. Что касается "Спартака", мне сложно давать оценки, наверное, речь идет о наборе причин. Например, травма Глушакова, то есть нет лидера на поле, много причин", - сказал Мутко.

"Думаю, все равно все лежит внутри. Всегда для удачного выступления требуется экономическая основа, тренер, игроки и болельщики. Если в одном звене есть несогласованность или слабина, результата не будет. Надо разбираться, где эта слабина", - добавил он.

Мутко руководил санкт-петербургским "Зенитом" с 1997 по 2003 год. "Я с подобным сталкивался, но мне все-таки сложно давать советы, а если я и буду их давать, то непублично, - отметил вице-премьер. - Здесь нужно знать и чувствовать ситуацию, здесь важно вовремя почувствовать. Посмотрите на опыт английских клубов, например, "Манчестер Юнайтед" времен сэра Алекса Фергюсона или "Арсенал" Арсена Венгера, обратите внимание, как клубы развиваются, три-четыре года идет процесс, потом нужны какие-то свежие мысли, идеи или тренер и игроки, нужна новая цель, к чему-то надо стремиться".

"То же самое произошло в Лиге чемпионов с "Марибором", соперник был по зубам, спокойно вели, - сказал Мутко. - Сильный европейский клуб никогда себе такое не позволит, он всегда играет на результат. Искренне хочется, чтобы они сами разобрались, а мы можем говорить со стороны все что угодно, это чемпион страны, играет в Лиге чемпионов. Думаю, разберутся, мы же видим эпизодами тот самый "Спартак", тем более там много игроков сборной, нам важно, чтобы они были в тонусе".

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