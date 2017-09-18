"Амкар" одержал вторую победу в сезоне РФПЛ, обыграв "Локомотив"

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МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Пермский "Амкар" победил московский "Локомотив" со счетом 1:0 в гостевом матче 10-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).
На первой минуте гол забил Михаил Гащенков.
Для "Амкара" эта победа стала второй в сезоне. Во втором туре пермский клуб выиграл у тульского "Арсенала" (1:0).
"Амкар" занимает 14-е место с восемью очками, "Локомотив" - третье с 20 очками.
В следующем матче 25 сентября пермяки примут дома "СКА-Хабаровск". Железнодорожники 24 сентября сыграют в гостях с "Ростовом".