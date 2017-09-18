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"Амкар" одержал вторую победу в сезоне РФПЛ, обыграв "Локомотив"

Спорт
18 сентября, 21:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, сентября. /ТАСС

Единственный гол в матче уже на первой минуте забил полузащитник пермского клуба Михаил Гащенков

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Матч "Локомотив" - "Амкар"

Матч "Локомотив" - "Амкар"

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Пермский "Амкар" победил московский "Локомотив" со счетом 1:0 в гостевом матче 10-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

На первой минуте гол забил Михаил Гащенков.

Для "Амкара" эта победа стала второй в сезоне. Во втором туре пермский клуб выиграл у тульского "Арсенала" (1:0).

"Амкар" занимает 14-е место с восемью очками, "Локомотив" - третье с 20 очками.

В следующем матче 25 сентября пермяки примут дома "СКА-Хабаровск". Железнодорожники 24 сентября сыграют в гостях с "Ростовом".

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