"Зенит" разгромил "Уфу" в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 18 сентября. Петербургский "Зенит" обыграл "Уфу" со счетом 3:0 в домашнем матче 10-го тура Российской футбольной премьер-лиги.

Открыл счет Себастьян Дриусси (9-я минута), Доменико Кришито отличился с пенальти (22), третий мяч в ворота соперника отправил Александр Кокорин (78), который является лучшим бомбардиром чемпионата. В активе 26-летнего нападающего семь голов в 10 матчах.

"Зенит" занимает первое место в турнирной таблице, набрав 24 очка. "Уфа" идет на 11-й позиции (10).

В следующем матче "Зенит" сыграет в гостях с "Краснодаром". "Уфа" примет тульский "Арсенал". Обе встречи пройдут 24 сентября.