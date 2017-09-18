"Зенит" разгромил "Уфу" в матче чемпионата России по футболу

Семин: судья Левников "начудил" в матче РФПЛ "Локомотив" - "Амкар"Спорт 18 сентября, 22:03
Порошенко объявил о размещении Украиной облигаций на $3 млрдЭкономика и бизнес 18 сентября, 21:57
"Зенит" разгромил "Уфу" в матче чемпионата России по футболуСпорт 18 сентября, 21:54
Испания объявила посла КНДР персоной нон гратаМеждународная панорама 18 сентября, 21:44
"Амкар" одержал вторую победу в сезоне РФПЛ, обыграв "Локомотив"Спорт 18 сентября, 21:26
Мутко: искренне хочется, чтобы ФК "Спартак" разобрался в своих проблемахСпорт 18 сентября, 21:19
Минобороны РФ назвало политизированными претензии о нарушении воздушных границ ЛитвыАрмия и ОПК 18 сентября, 21:12
Дзюдоист Костоев назвал золото чемпионата России - 2017 самым дорогим в карьереСпорт 18 сентября, 20:39
Продолжение телефонных атак: неизвестные "минируют" гостиницы, ТЦ и здания администрацийПроисшествия 18 сентября, 20:36
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 18 сентября. Петербургский "Зенит" обыграл "Уфу" со счетом 3:0 в домашнем матче 10-го тура Российской футбольной премьер-лиги.
Открыл счет Себастьян Дриусси (9-я минута), Доменико Кришито отличился с пенальти (22), третий мяч в ворота соперника отправил Александр Кокорин (78), который является лучшим бомбардиром чемпионата. В активе 26-летнего нападающего семь голов в 10 матчах.
"Зенит" занимает первое место в турнирной таблице, набрав 24 очка. "Уфа" идет на 11-й позиции (10).
В следующем матче "Зенит" сыграет в гостях с "Краснодаром". "Уфа" примет тульский "Арсенал". Обе встречи пройдут 24 сентября.