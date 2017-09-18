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"Зенит" разгромил "Уфу" в матче чемпионата России по футболу

Спорт
18 сентября, 21:54 UTC+3 ТАСС

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 3:0

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Александр Кокорин

Александр Кокорин

© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 18 сентября. Петербургский "Зенит" обыграл "Уфу" со счетом 3:0 в домашнем матче 10-го тура Российской футбольной премьер-лиги.

Открыл счет Себастьян Дриусси (9-я минута), Доменико Кришито отличился с пенальти (22), третий мяч в ворота соперника отправил Александр Кокорин (78), который является лучшим бомбардиром чемпионата. В активе 26-летнего нападающего семь голов в 10 матчах.

"Зенит" занимает первое место в турнирной таблице, набрав 24 очка. "Уфа" идет на 11-й позиции (10).

В следующем матче "Зенит" сыграет в гостях с "Краснодаром". "Уфа" примет тульский "Арсенал". Обе встречи пройдут 24 сентября.

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