Семин: судья Левников "начудил" в матче РФПЛ "Локомотив" - "Амкар"

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Арбитр Кирилл Левников "начудил" в матче чемпионата России между "Локомотивом" и "Амкаром". Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер железнодорожников Юрий Семин.

В понедельник московский "Локомотив" в матче 10-го тура чемпионата России на своем поле проиграл пермскому "Амкару" со счетом 0:1.

"Судья сегодня начудил, как и в прошлый раз (в прошлом сезоне "Локомотив" с критикой высказался в отношении судьи Сергея Иванова, который допустил несколько ошибок в игре с "Амкаром" - прим. ТАСС). На мой взгляд, на Эдере был фол, 120 процентов", - сказал Семин.

"Мы пропустили мяч в самом начале встречи и казалось, что времени еще много. Но в атаке сыграли очень некачественно. Где-то не получилось поставить ногу, выйти на прострел, играли очень неудачно на половине поля соперника", - отметил тренер.

Также, по его словам, замены в начале второго тайма были сделаны, чтобы усилить игру, но не получилось. "[Виталия] Денисова заменили, потому что нужно было делать изменения: атаки с флангов у нас не совсем хорошо получались, хотя там играли футболисты, которые могли хорошо атаковать - Денисов и Джефферсон Фарфан. Посчитали, что [Мацей] Рыбус с фланга будет более опасным", - пояснил Семин.

После 10 туров чемпионата России "Локомотив" расположился на третьем месте в турнирной таблице с 20 очками, пропустив вперед "Краснодар", который в субботу разгромил махачкалинский "Анжи" (5:1). "Амкар" поднялся на 14-е место, набрав восемь очков.