Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.09:
$ 57.62
€ 68.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Семин: судья Левников "начудил" в матче РФПЛ "Локомотив" - "Амкар"

Спорт
18 сентября, 22:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, сентября. /ТАСС

По мнению главного тренера столичного клуба, арбитр не заметил фола на нападающем железнодорожников Эдере

Поделиться
Материал из 1 страницы
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин во время матча с "Амкаром"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин во время матча с "Амкаром"

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Арбитр Кирилл Левников "начудил" в матче чемпионата России между "Локомотивом" и "Амкаром". Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер железнодорожников Юрий Семин.

В понедельник московский "Локомотив" в матче 10-го тура чемпионата России на своем поле проиграл пермскому "Амкару" со счетом 0:1.

"Судья сегодня начудил, как и в прошлый раз (в прошлом сезоне "Локомотив" с критикой высказался в отношении судьи Сергея Иванова, который допустил несколько ошибок в игре с "Амкаром" - прим. ТАСС). На мой взгляд, на Эдере был фол, 120 процентов", - сказал Семин.

"Мы пропустили мяч в самом начале встречи и казалось, что времени еще много. Но в атаке сыграли очень некачественно. Где-то не получилось поставить ногу, выйти на прострел, играли очень неудачно на половине поля соперника", - отметил тренер.

Также, по его словам, замены в начале второго тайма были сделаны, чтобы усилить игру, но не получилось. "[Виталия] Денисова заменили, потому что нужно было делать изменения: атаки с флангов у нас не совсем хорошо получались, хотя там играли футболисты, которые могли хорошо атаковать - Денисов и Джефферсон Фарфан. Посчитали, что [Мацей] Рыбус с фланга будет более опасным", - пояснил Семин.

После 10 туров чемпионата России "Локомотив" расположился на третьем месте в турнирной таблице с 20 очками, пропустив вперед "Краснодар", который в субботу разгромил махачкалинский "Анжи" (5:1). "Амкар" поднялся на 14-е место, набрав восемь очков.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
10
Сборная России проиграла команде Испании в матче за бронзу Евробаскета
Игроки "Спартака" Марио Пашалич и "Тосно" Максим Палиенко (слева направо)
12
"Тосно" в меньшинстве ушел от поражения в матче РФПЛ со "Спартаком"
Сауль Альварес и Геннадий Головкин
16
Головкин завершил вничью бой с Альваресом и защитил титулы чемпиона мира WBA, IBF и WBC
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В результате взрыва в центре Луганска жертв нет
2
CNN: спецназовцы США оказались поблизости от якобы места удара ВКС РФ в Сирии
3
Суд поставил точку в деле о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
4
Минобороны РФ назвало политизированными претензии о нарушении воздушных границ Литвы
5
Порошенко объявил о размещении Украиной облигаций на $3 млрд
6
Хейли: декларацию о реформе ООН подписали 128 стран
7
На юге Москвы неизвестные расстреляли гражданина Азербайджана
Темы дня
Новости партнеров
Реклама