Гаджиев: "Локомотив" имел преимущество в матче с "Амкаром", но почти не создавал моментов

Семин: судья Левников "начудил" в матче РФПЛ "Локомотив" - "Амкар"Спорт 18 сентября, 22:03
Порошенко объявил о размещении Украиной облигаций на $3 млрдЭкономика и бизнес 18 сентября, 21:57
"Зенит" разгромил "Уфу" в матче чемпионата России по футболуСпорт 18 сентября, 21:54
Испания объявила посла КНДР персоной нон гратаМеждународная панорама 18 сентября, 21:44
"Амкар" одержал вторую победу в сезоне РФПЛ, обыграв "Локомотив"Спорт 18 сентября, 21:26
Мутко: искренне хочется, чтобы ФК "Спартак" разобрался в своих проблемахСпорт 18 сентября, 21:19
Минобороны РФ назвало политизированными претензии о нарушении воздушных границ ЛитвыАрмия и ОПК 18 сентября, 21:12
Дзюдоист Костоев назвал золото чемпионата России - 2017 самым дорогим в карьереСпорт 18 сентября, 20:39
Продолжение телефонных атак: неизвестные "минируют" гостиницы, ТЦ и здания администрацийПроисшествия 18 сентября, 20:36
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Локомотив" имел территориальное преимущество в матче чемпионата России с "Амкаром", но создавал опасные моменты только после стандартных ситуаций. Об этом на пресс- конференции заявил главный тренер пермяков Гаджи Гаджиев.
В понедельник пермский "Амкар" в матче 10-го тура чемпионата России на выезде обыграл московский "Локомотив" со счетом 1:0.
"Игра протекала так, как можно было представить, каждая команда играет в ту силу, в которую ей позволяет соперник. Мы играли так, как позволял "Локомотив", а он позволял мало. Соперник имел территориальное преимущество, но в футболе главное создавать моменты. Нам удавалось перекрывать зоны, у "Локомотива" были моменты, но только после стандартов", - сказал Гаджиев.
"Таких ситуаций было немало в жизни, когда мы, находясь в самом низу, обыгрывали тех, кто наверху. У "Локомотива" было больше шансов выиграть, но у нас они тоже были. Футбол - такая игра, поэтому с таким преимуществом в баскетболе соперник нас победил бы, но не тут", - добавил тренер.
После 10 туров "Амкар" поднялся на 14-е место в турнирной таблице, набрав восемь очков. "Локомотив" опустился на третье место с 20 очками, пропустив вперед "Краснодар".