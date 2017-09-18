Гаджиев: "Локомотив" имел преимущество в матче с "Амкаром", но почти не создавал моментов

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Локомотив" имел территориальное преимущество в матче чемпионата России с "Амкаром", но создавал опасные моменты только после стандартных ситуаций. Об этом на пресс- конференции заявил главный тренер пермяков Гаджи Гаджиев.

В понедельник пермский "Амкар" в матче 10-го тура чемпионата России на выезде обыграл московский "Локомотив" со счетом 1:0.

"Игра протекала так, как можно было представить, каждая команда играет в ту силу, в которую ей позволяет соперник. Мы играли так, как позволял "Локомотив", а он позволял мало. Соперник имел территориальное преимущество, но в футболе главное создавать моменты. Нам удавалось перекрывать зоны, у "Локомотива" были моменты, но только после стандартов", - сказал Гаджиев.

"Таких ситуаций было немало в жизни, когда мы, находясь в самом низу, обыгрывали тех, кто наверху. У "Локомотива" было больше шансов выиграть, но у нас они тоже были. Футбол - такая игра, поэтому с таким преимуществом в баскетболе соперник нас победил бы, но не тут", - добавил тренер.

После 10 туров "Амкар" поднялся на 14-е место в турнирной таблице, набрав восемь очков. "Локомотив" опустился на третье место с 20 очками, пропустив вперед "Краснодар".