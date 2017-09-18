Гаджиев: предвзятого судейства в отношении "Локомотива" в игре с "Амкаром" не было

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Главный арбитр матча чемпионата России "Локомотив" - "Амкар" Кирилл Левников не допускал преднамеренных ошибок против железнодорожников. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер пермяков Гаджи Гаджиев.

В понедельник пермский "Амкар" в матче 10-го тура чемпионата России на выезде обыграл московский "Локомотив" (1:0). После встречи главный тренер железнодорожников Юрий Семин заявил, что Левников во время матча на поле "начудил".

"Если об этом говорит такой специалист, как Юрий Павлович, значит, в его словах есть не абсолютная истина, но достаточная правда. Он человек объективный, достаточно эмоциональный. Наверное, были какие-то моменты, которые вызывали сомнения. Но для меня самое главное, что преднамеренного судейства не было - ошибаются все, но сегодня преднамеренного судейства против "Локомотива" не было", - сказал Гаджиев.

После 10 туров чемпионата "Амкар" поднялся на 14 место в турнирной таблице, набрав восемь очков. "Локомотив" опустился на третье место с 20 очками, пропустив вперед "Краснодар", который в субботу разгромил махачкалинский "Анжи" (5:1).