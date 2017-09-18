Фернандеш: "Локомотив" в матче с "Амкаром" подвела реализация голевых моментов

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Футболисты "Локомотива" в матче против "Амкара" плохо действовали в завершающей стадии атаки. Такое мнение журналистам высказал полузащитник железнодорожников Мануэл Фернандеш.

В понедельник "Локомотив" в матче десятого тура чемпионата России на своем поле уступил пермскому "Амкару" со счетом 0:1.

"Локомотив" провел сегодня достаточно хороший матч, но не хватило завершающих действий в атаке. В первом тайме мы имели достаточное преимущество, а во втором были небольшие проблемы с концентрацией. Обидно, что не смогли подарить положительный результат болельщикам", - сказал Фернандеш.

Также результат матча прокомментировал вратарь пермского "Амкара" Артур Нигматуллин. "Получился тяжелый матч. "Локомотив" доминировал на протяжении всего матча, но благодаря быстрому голу в начале встречи и грамотной игре в обороне нам удалось добиться положительного результата. Надеюсь, эта победа придаст нам уверенности и в ближайшее время мы исправим свое турнирное положение", - сказал голкипер.

После 10 туров чемпионата России "Локомотив" занимает третье место в турнирной таблице, набрав 20 очков. "Амкар" располагается на 14-м месте, имея в активе восемь очков.