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Фернандеш: "Локомотив" в матче с "Амкаром" подвела реализация голевых моментов

Спорт
18 сентября, 22:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, сентября. /ТАСС

Железнодорожники в матче десятого тура чемпионата России на своем поле уступили пермскому клубу со счетом 0:1

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МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Футболисты "Локомотива" в матче против "Амкара" плохо действовали в завершающей стадии атаки. Такое мнение журналистам высказал полузащитник железнодорожников Мануэл Фернандеш.

В понедельник "Локомотив" в матче десятого тура чемпионата России на своем поле уступил пермскому "Амкару" со счетом 0:1.

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"Локомотив" провел сегодня достаточно хороший матч, но не хватило завершающих действий в атаке. В первом тайме мы имели достаточное преимущество, а во втором были небольшие проблемы с концентрацией. Обидно, что не смогли подарить положительный результат болельщикам", - сказал Фернандеш.

Также результат матча прокомментировал вратарь пермского "Амкара" Артур Нигматуллин. "Получился тяжелый матч. "Локомотив" доминировал на протяжении всего матча, но благодаря быстрому голу в начале встречи и грамотной игре в обороне нам удалось добиться положительного результата. Надеюсь, эта победа придаст нам уверенности и в ближайшее время мы исправим свое турнирное положение", - сказал голкипер.

После 10 туров чемпионата России "Локомотив" занимает третье место в турнирной таблице, набрав 20 очков. "Амкар" располагается на 14-м месте, имея в активе восемь очков.

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