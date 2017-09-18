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Сборная России по баскетболу проведет первый домашний матч отбора КМ в Нижнем Новгороде

Спорт
18 сентября, 23:55 UTC+3 ТАСС

Национальная команда 27 ноября сыграет с бельгийцами

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ТАСС, 18 сентября. Первый домашний матч в рамках отбора Кубка мира 2019 года сборная России по баскетболу проведет в Нижнем Новгороде. Об этом президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко заявил в эфире телеканала "Матч ТВ".

"Первую домашнюю игру проведем в Нижнем Новгороде, могу поздравить с этим болельщиков, - сказал Кириленко. - Вторую, скорее всего, в Москве или Московской области. Третий матч планируем провести в Краснодаре".

Первый домашний матч в квалификации сборная России проведет против бельгийцев 27 ноября. Также национальная команда дома сыграет с командами Боснии и Герцеговины (25 февраля) и Франции (2 июля).

В европейской квалификации Кубка мира примут участие 32 команды. Соревнование будет проходить в шесть этапов с 23 ноября по 25 февраля 2019 года, этапы будут разбиты на два раунда. После первого раунда (стартовые три этапа) борьбу за попадание на Кубок мира продолжат 24 команды, по итогам второго раунда (вторые три этапа) определятся 12 команд, которые отправятся на турнир.

Кубок мира по баскетболу пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября 2019 года.

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